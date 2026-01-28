Знущався та ґвалтував на Херсонщині: засуджено до 12 років російського бойовика "ДНР"

Окупант знущався та ґвалтував на Херсонщині

Знущався над жителькою Херсонщини та зґвалтував її: поліцейські зібрали беззаперечні докази й бойовика "ДНР" засуджено до 12 років ув’язнення.

Під час окупації Бериславщини "військовослужбовець ДНР" разом зі спільником увійшли до будинку жительки Калинівської селищної територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти почали над нею знущатися, погрожували їй розстрілом й відрізанням кінцівок. Також бойовик зґвалтував жінку. Поліцейські встановили його особу та заочно повідомили про підозру у скоєнні воєнного злочину.

Наразі судовий розгляд обвинувального акту щодо злочинця завершений

Суд визнав його винним у невимовно жорстокому поводженні з цивільною особою

Воєнний злочин стався у серпні 2022 року. У вечірній час основний фігурант разом з іншим військовим РФ під погрозою застосування зброї змусили жительку Калинівської селищної територіальної громади відчинити двері до будинку. Окупанти почали оглядати домоволодіння. При цьому обидва направляли на жінку автомати та погрожували їх застосуванням.

Після огляду будинку загарбники розпочали допит, який супроводжувався погрозами розстрілом, побиттям і відрізанням частин кінцівок. У потерпілої намагалися вивідати інформацію щодо учасників АТО, які живуть у населеному пункті, а також осіб, яким на думку непроханих гостей жінка могла передавати координати місць розташування військової техніки та особового складу ЗС РФ.

Не отримавши зазначених відомостей, основний фігурант здійснив два постріли з автомата, наказав господарці роздягнутися та сісти оголеною за стіл. Після цього окупанти почали вживати спиртні напої, які виявили в будинку. Згодом жінка попросилася до вбиральні. Основний зловмисник її супроводив, а на зворотному шляху – зґвалтував потерпілу.

Вранці окупанти пішли з домоволодіння, але пригрозили, що можуть ще повернутися. Тож жінка того ж дня виїхала до Херсона, де перебувала до деокупації правобережжя області.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, за оперативного супроводу працівників управління карного розшуку та відділу протидії кіберзлочинам правоохоронці встановили особу головного фігуранта. Ним є раніше судимий за вчинення тяжких злочинів житель Дебальцевого, що на Донеччині. На час вказаних подій зловмиснику виповнилося 46 років і на той час він перебував на "посаді" старшого водія у "109 стрілецькому полку, 1 армійського корпусу днр" у званні "рядовий".

Слідчі інкримінували "бійцю ДНР" вчинення злочинних дій, що полягали у нелюдському поводженні з потерпілою, заподіянні їй фізичного болю та моральних страждань, застосуванні сексуального насильства. Тож йому заочно було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, - "Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

За процесуального керівництва обласної прокуратури поліцейські зібрали необхідні докази щодо фігуранта та у листопаді 2024 року скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Наразі судові слухання завершені. Бойовик  визнаний винним і заочно засуджений на 12 років перебування за ґратами.

наше даунське законодавство треба змінювати, терміни покарання за кожен злочин мають додаватися. Зґвалтував 2 рази - будеш сидіти окремо по 15 років за кожен злочин. А так, ти можеш зґвалтувати хоч мільйон жінок, отримаєш все одно 15 років. Це не справедливо.
Заочно це таке... Може він вже червей годує?...
І я про це подумав...
А якби не війна, це біосміття жило б в Україні і гвалтувало б жінок в Дебальцевому під попустітельством місцевої поліції, а так є надія що його утилізують на фронті.
о, зек/злочинець виліз, захищати законодавство, яке писали урки для урок.

в США терміни додаються, і ця система гарно працює, лише русня та урки (фактично, те саме, що і русня) проти.
КАцапе! Ти придурок... Ти ж не тямиш навіть у своєму законодавстві - а лізеш "рассуждать" про американське... На відміну від тебе, я вивчав як радянське, так і українське. А також знайомився з законодавством іноземним... У американському зовсім інші принципи і підходи... І людина з кількома пожиттєвими строками, цілком може вийти з тюрми, живим...
>На відміну від тебе, я вивчав як радянське, так і українське. А також знайомився з законодавством іноземним...

ну тоді поясни, якого біса ти проти додавання термінів.

бо знов виглядає, що ти з кацапії пишеш
Я не "проти" ... Тільки не додавання", а "складання"... Але у чинному законодавстві України такий принцип не застосовується. У нас (як і у більшості країн, які керуються "континентальною системою права" - а це майже вся Європа, як мінімум. І в твоїй "Кацапії", в тому числі, "термін" (або строк покарання"), за сукупністю вироків, формується шляхом поглинення (повного, або часткового) м"якіших строків, найбільш суворим. Просто при сукупності строк по найсуворішій статті, збільшується.
Я не встановлюю закони... Я ними керуюся і тлумачу... У нас законодавчий орган один - Верховна Рада. У вас - ГОСдура...
>Але у чинному законодавстві України такий принцип не застосовується.

Що я і критикую, бо це ідіотизм.

>І в твоїй "Кацапії",

даун, я в Україні живу, мені начхати на твою рашку.
Цей "ідіотизм" використовується у більшості країн світу... І нічого - живуть люди...
А ти живеш в "нідерландах", які розташовані у "ВнутріМКАДьї". І твій амстердам" розташований на березі Істринського водосховища...
До речі - а скільки доплачують у вас, "за знание хахляцкава языка"?...
>Цей "ідіотизм" використовується у більшості країн світу... І нічого - живуть люди...

такі дауни як ти теж наче живуть, якщо це можна назвати життям
Ти Купріна читав? Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу: Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938).
Так і тут... Більше ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ живе по континентальній системі права (Китай - теж), а кацапський пропагандон "Марущак" вважає це "ідіотизмом"...
На у вас, батєнька, уже з психікою "непорядок"...
>Більше ПОЛОВИНИ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ живе по континентальній системі права (Китай - теж)

хай живуть, американська система більш справедлива

>а кацапський пропагандон

докажи, що я кацапський пропагандон, чи ти за свої слова геть не відповідаєш?
Зрозумів..
Питання по темі нівелюється, як "не суттєве". .. Залишається питання, чи ти "кацап"... Ну, так це питання до сайту... Хай тобі дадуть відповідь користувачі...
Зрозуміло, за свої слова ти не відповідаєш. Дешевий, місцевий брехунець.

>Питання по темі нівелюється, як "не суттєве".

Ні, воно все ще суттєве. Додавання термінів за кожне порушення законів є справедливим. От що цікаво - чому ти на боці злочинців.
О-о-о... Регулярність пішла... А у нас - не тільки перебої в подачі електроенергії, а також"збої"... А кацвпи строчать регулярно...
Розумію ваше бажання сидіти "окремо".Ні,тільки в загальній камері,і тільки біля параші" під нарами.І там вже немає значення,п"ятнадцять чи п"ять.
ідіот?
''Поліцейські встановили його особу та заочно повідомили...' В тому- то і різниця, що ми засуджуємо заочно,та ворог катує наших хлопців і дівчат, які знаходяться в його катівнях і дає реальні строки. Тільки захисників Маріуполя більше 3 тисячі воїнів Верховний передав ворогу і обдурив людей, що то ''контрольована евакуація''
Знову заочно...А чому не зробити так - зібрати всіх службовців та чиновників які приймали участь у розслідуванні цього злочину,їх точно кілька десятків,організувати з тих невелику диверсійно-розвідувальну групу і направити за лінію фронту.Там знайти цього злочинця і знайти момент щоб запхати йому ножа під праву лопатку.А заодно відправити до Йоські Кобзона ще парочку подібних...Оце і буде конкретна дія і конкретний результат...
Таких ублюдков надо наказывать расстрелом при "попытке к бегству".И комар носа не подточит...
12років???!!! ЦЮ ПАДАЛЬ ВІДРАЗУ "БАРАНИТЬ"
Слідство йшло два роки, стільки провели роботи, стільки бумаги списали, а тепер потрібно його затримати і відправити відбувати покарання, всього навсього
