Знущався та ґвалтував на Херсонщині: засуджено до 12 років російського бойовика "ДНР"

Знущався над жителькою Херсонщини та зґвалтував її: поліцейські зібрали беззаперечні докази й бойовика "ДНР" засуджено до 12 років ув’язнення.

Під час окупації Бериславщини "військовослужбовець ДНР" разом зі спільником увійшли до будинку жительки Калинівської селищної територіальної громади, повідомляє Цензор.НЕТ.

Окупанти почали над нею знущатися, погрожували їй розстрілом й відрізанням кінцівок. Також бойовик зґвалтував жінку. Поліцейські встановили його особу та заочно повідомили про підозру у скоєнні воєнного злочину.

Наразі судовий розгляд обвинувального акту щодо злочинця завершений

Суд визнав його винним у невимовно жорстокому поводженні з цивільною особою

Воєнний злочин стався у серпні 2022 року. У вечірній час основний фігурант разом з іншим військовим РФ під погрозою застосування зброї змусили жительку Калинівської селищної територіальної громади відчинити двері до будинку. Окупанти почали оглядати домоволодіння. При цьому обидва направляли на жінку автомати та погрожували їх застосуванням.

Після огляду будинку загарбники розпочали допит, який супроводжувався погрозами розстрілом, побиттям і відрізанням частин кінцівок. У потерпілої намагалися вивідати інформацію щодо учасників АТО, які живуть у населеному пункті, а також осіб, яким на думку непроханих гостей жінка могла передавати координати місць розташування військової техніки та особового складу ЗС РФ.

Не отримавши зазначених відомостей, основний фігурант здійснив два постріли з автомата, наказав господарці роздягнутися та сісти оголеною за стіл. Після цього окупанти почали вживати спиртні напої, які виявили в будинку. Згодом жінка попросилася до вбиральні. Основний зловмисник її супроводив, а на зворотному шляху – зґвалтував потерпілу.

Вранці окупанти пішли з домоволодіння, але пригрозили, що можуть ще повернутися. Тож жінка того ж дня виїхала до Херсона, де перебувала до деокупації правобережжя області.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, за оперативного супроводу працівників управління карного розшуку та відділу протидії кіберзлочинам правоохоронці встановили особу головного фігуранта. Ним є раніше судимий за вчинення тяжких злочинів житель Дебальцевого, що на Донеччині. На час вказаних подій зловмиснику виповнилося 46 років і на той час він перебував на "посаді" старшого водія у "109 стрілецькому полку, 1 армійського корпусу днр" у званні "рядовий".

Слідчі інкримінували "бійцю ДНР" вчинення злочинних дій, що полягали у нелюдському поводженні з потерпілою, заподіянні їй фізичного болю та моральних страждань, застосуванні сексуального насильства. Тож йому заочно було повідомлено про підозру в скоєнні злочину, - "Порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб".

За процесуального керівництва обласної прокуратури поліцейські зібрали необхідні докази щодо фігуранта та у листопаді 2024 року скерували обвинувальний акт на розгляд суду. Наразі судові слухання завершені. Бойовик визнаний винним і заочно засуджений на 12 років перебування за ґратами.

