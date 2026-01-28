Прокуратура забезпечила довічне ув’язнення чоловіку, який упродовж 3 років ґвалтував власних доньок
На Волині 34-річного чоловіка визнано винуватим у неодноразових зґвалтуваннях, сексуальному насильстві щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Покарання - довічне позбавлення волі.
Суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав на призначенні найсуворішого покарання, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Чоловіка визнано винуватим у сексуальному насильстві, неодноразовому зґвалтуванні двох малолітніх дітей та заподіянні одній потерпілій середньої тяжкості тілесних ушкоджень.
Доведено, що чоловік упродовж 2021-2024 років чинив сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував рідних доньок, коли потерпілим було 8 років.
Діти не могли чинити опору, оскільки батько залякував їх, переконував, що їм ніхто не повірить, і карав за будь-яку непокору.
Під час допиту старша з дівчат повідомила, що вона свідомо йшла до батька в кімнату та терпіла протиправні сексуальні дії, щоб захистити молодшу сестру - аби він не кликав її до себе та не вчиняв насильство щодо інших членів родини.
Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу. Саме тоді з’ясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи тривалого сексуального насильства з боку батька.
Дитина прямо заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики негайно повідомили відповідні служби та правоохоронні органи.
У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, - наголошує Максим Роговенко. – Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави.
Тепер, ще й усі родичі постраждалих дітей, будуть його і утримувати за власний кошт!!!! Повісити це падло!!! Але ж в Україні «адвокатами» хто числиться, - баканов, резніков, єрмак, мертвечук…
Ось така дурня, малятка!!
як таке можно було ховати 3 роки?
це жах
Тішить одне,що пердолити у буцигарні його будуть без вихідних і перерви на обід!