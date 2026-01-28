Прокуратура забезпечила довічне ув’язнення чоловіку, який упродовж 3 років ґвалтував власних доньок

На Волині 34-річного чоловіка визнано винуватим у неодноразових зґвалтуваннях, сексуальному насильстві щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Покарання - довічне позбавлення волі.

Суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав на призначенні найсуворішого покарання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Доведено, що чоловік упродовж 2021-2024 років чинив сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував рідних доньок, коли потерпілим було 8 років.

Діти не могли чинити опору, оскільки батько залякував їх, переконував, що їм ніхто не повірить, і карав за будь-яку непокору.

Під час допиту старша з дівчат повідомила, що вона свідомо йшла до батька в кімнату та терпіла протиправні сексуальні дії, щоб захистити молодшу сестру - аби він не кликав її до себе та не вчиняв насильство щодо інших членів родини.

Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу. Саме тоді з’ясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи тривалого сексуального насильства з боку батька.

Дитина прямо заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики негайно повідомили відповідні служби та правоохоронні органи.

У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, - наголошує Максим Роговенко. – Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави.

