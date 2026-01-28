Прокуратура забезпечила довічне ув’язнення чоловіку, який упродовж 3 років ґвалтував власних доньок

На Волині 34-річного чоловіка визнано винуватим у неодноразових зґвалтуваннях, сексуальному насильстві щодо двох малолітніх доньок та заподіянні одній із них тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Покарання - довічне позбавлення волі.

Суд повністю підтримав позицію керівника Волинської обласної прокуратури, який наполягав на призначенні найсуворішого покарання, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Чоловіка визнано винуватим у сексуальному насильстві, неодноразовому зґвалтуванні двох малолітніх дітей та заподіянні одній потерпілій середньої тяжкості тілесних ушкоджень.

Доведено, що чоловік упродовж 2021-2024 років чинив сексуальне насильство та неодноразово ґвалтував рідних доньок, коли потерпілим було 8 років.

Діти не могли чинити опору, оскільки батько залякував їх, переконував, що їм ніхто не повірить, і карав за будь-яку непокору.

Під час допиту старша з дівчат повідомила, що вона свідомо йшла до батька в кімнату та терпіла протиправні сексуальні дії, щоб захистити молодшу сестру - аби він не кликав її до себе та не вчиняв насильство щодо інших членів родини.

Про злочини стало відомо у квітні 2025 року після звернення бабусі до медичного закладу. Саме тоді з’ясувалося, що одна з дівчат неодноразово намагалася покінчити з життям, не витримуючи тривалого сексуального насильства з боку батька.

Дитина прямо заявляла, що не зможе жити далі, якщо насильство повториться. Медики негайно повідомили відповідні служби та правоохоронні органи.

У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим, - наголошує Максим Роговенко. – Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави.

Топ коментарі
+8
Скаженну тварину немає сенсу тримати за гратами та годувати.
28.01.2026 13:42 Відповісти
28.01.2026 13:42 Відповісти
+7
Коли читаю про знущання чи(тим паче!) згвалтування дітей та ще й рідним татусем,то кулаки підсвідомо стискаються!
Тішить одне,що пердолити у буцигарні його будуть без вихідних і перерви на обід!
28.01.2026 13:43 Відповісти
28.01.2026 13:43 Відповісти
+6
питання до сусідів та родичів
як таке можно було ховати 3 роки?
це жах
28.01.2026 13:42 Відповісти
28.01.2026 13:42 Відповісти
кон че не створіння
28.01.2026 13:34 Відповісти
28.01.2026 13:34 Відповісти
Правосуддя для ідіотів….
Тепер, ще й усі родичі постраждалих дітей, будуть його і утримувати за власний кошт!!!! Повісити це падло!!! Але ж в Україні «адвокатами» хто числиться, - баканов, резніков, єрмак, мертвечук…
Ось така дурня, малятка!!
28.01.2026 14:00 Відповісти
28.01.2026 14:00 Відповісти
Дали максимальне покарання. Смертної кари нема. Та й в тих країнах де є, більше не дали б.
28.01.2026 14:35 Відповісти
28.01.2026 14:35 Відповісти
Насамперед питання до матері... Де вона????????????????
28.01.2026 17:29 Відповісти
28.01.2026 17:29 Відповісти
Коли читаю про знущання чи(тим паче!) згвалтування дітей та ще й рідним татусем,то кулаки підсвідомо стискаються!
Тішить одне,що пердолити у буцигарні його будуть без вихідних і перерви на обід!
28.01.2026 13:43 Відповісти
28.01.2026 13:43 Відповісти
це лайно може не прожити довго за гратами, зазвичай вони там самі накладають на себе руки
28.01.2026 13:48 Відповісти
28.01.2026 13:48 Відповісти
Будемо сподіватися, на прикре самогубство, як ригоАНАЛІВ якунОвоща!!
28.01.2026 15:15 Відповісти
28.01.2026 15:15 Відповісти
І щоб на обід у нього був виключно йогурт місцевого розливу.
28.01.2026 13:56 Відповісти
28.01.2026 13:56 Відповісти
КАазали мені, що "довічники" сидять в "одиночках"...
28.01.2026 13:57 Відповісти
28.01.2026 13:57 Відповісти
Шуфрич, он скільки часу ґвалтуванням Українців займався, разом з тиМошенницею, і нічого, так десь і ошиваються з адвокатами портновськими!! Зеленському і стефанчуку, геть не до цього, «династія» маєтків у Козині, на фінішній добудові, за гроші з Українців із отих шламбаумів 🤑🤑🤑🤑….!!
28.01.2026 13:44 Відповісти
28.01.2026 13:44 Відповісти
Не існує межі людської ницості. Цю істоту навіть з тваринами порівнювати не коректно. Сподіваюсь що на зоні його дратимуть в усі отвори на тілі так, щоб він навився заздрити мертвим!
28.01.2026 14:03 Відповісти
28.01.2026 14:03 Відповісти
Де рідня, яка 3 роки ні про що не здогадувалась?
28.01.2026 14:38 Відповісти
28.01.2026 14:38 Відповісти
Вони чекали, витріщивши очі, що воно стане імпотентом….
28.01.2026 15:17 Відповісти
28.01.2026 15:17 Відповісти
 
 