Прокуратура обеспечила пожизненное заключение мужчине, который в течение 3 лет насиловал собственных дочерей

На Волыни 34-летний мужчина признан виновным в неоднократных изнасилованиях, сексуальном насилии в отношении двух малолетних дочерей и причинении одной из них телесных повреждений средней тяжести. Наказание - пожизненное лишение свободы.

Суд полностью поддержал позицию руководителя Волынской областной прокуратуры, который настаивал на назначении самого сурового наказания, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Мужчина признан виновным в сексуальном насилии, неоднократном изнасиловании двух малолетних детей и причинении одной из потерпевших телесных повреждений средней тяжести.

Доказано, что мужчина в течение 2021-2024 годов совершал сексуальное насилие и неоднократно насиловал родных дочерей, когда потерпевшим было 8 лет.

Дети не могли сопротивляться, поскольку отец запугивал их, убеждал, что им никто не поверит, и наказывал за любое неповиновение.

Во время допроса старшая из девочек сообщила, что она сознательно шла к отцу в комнату и терпела противоправные сексуальные действия, чтобы защитить младшую сестру - чтобы он не звал ее к себе и не совершал насилие в отношении других членов семьи.

О преступлениях стало известно в апреле 2025 года после обращения бабушки в медицинское учреждение. Именно тогда выяснилось, что одна из девочек неоднократно пыталась покончить с жизнью, не выдерживая длительного сексуального насилия со стороны отца.

Ребенок прямо заявлял, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики немедленно сообщили в соответствующие службы и правоохранительные органы.

В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым, - подчеркивает Максим Роговенко. - Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен был бы защищать этих девочек, а вместо этого разрушил их детство - родной отец. Этот приговор – не только вопрос справедливости для двух потерпевших, это четкий сигнал обществу: преступления против детей недопустимы и получат надлежащую реакцию государства.

Топ комментарии
Скаженну тварину немає сенсу тримати за гратами та годувати.
28.01.2026 13:42 Ответить
Коли читаю про знущання чи(тим паче!) згвалтування дітей та ще й рідним татусем,то кулаки підсвідомо стискаються!
Тішить одне,що пердолити у буцигарні його будуть без вихідних і перерви на обід!
28.01.2026 13:43 Ответить
питання до сусідів та родичів
як таке можно було ховати 3 роки?
це жах
28.01.2026 13:42 Ответить
кон че не створіння
28.01.2026 13:34 Ответить
Правосуддя для ідіотів….
Тепер, ще й усі родичі постраждалих дітей, будуть його і утримувати за власний кошт!!!! Повісити це падло!!! Але ж в Україні «адвокатами» хто числиться, - баканов, резніков, єрмак, мертвечук…
Ось така дурня, малятка!!
28.01.2026 14:00 Ответить
Дали максимальне покарання. Смертної кари нема. Та й в тих країнах де є, більше не дали б.
28.01.2026 14:35 Ответить
Насамперед питання до матері... Де вона????????????????
28.01.2026 17:29 Ответить
це лайно може не прожити довго за гратами, зазвичай вони там самі накладають на себе руки
28.01.2026 13:48 Ответить
Будемо сподіватися, на прикре самогубство, як ригоАНАЛІВ якунОвоща!!
28.01.2026 15:15 Ответить
І щоб на обід у нього був виключно йогурт місцевого розливу.
28.01.2026 13:56 Ответить
КАазали мені, що "довічники" сидять в "одиночках"...
28.01.2026 13:57 Ответить
Шуфрич, он скільки часу ґвалтуванням Українців займався, разом з тиМошенницею, і нічого, так десь і ошиваються з адвокатами портновськими!! Зеленському і стефанчуку, геть не до цього, «династія» маєтків у Козині, на фінішній добудові, за гроші з Українців із отих шламбаумів 🤑🤑🤑🤑….!!
28.01.2026 13:44 Ответить
Не існує межі людської ницості. Цю істоту навіть з тваринами порівнювати не коректно. Сподіваюсь що на зоні його дратимуть в усі отвори на тілі так, щоб він навився заздрити мертвим!
28.01.2026 14:03 Ответить
Де рідня, яка 3 роки ні про що не здогадувалась?
28.01.2026 14:38 Ответить
Вони чекали, витріщивши очі, що воно стане імпотентом….
28.01.2026 15:17 Ответить
 
 