Прокуратура обеспечила пожизненное заключение мужчине, который в течение 3 лет насиловал собственных дочерей

На Волыни 34-летний мужчина признан виновным в неоднократных изнасилованиях, сексуальном насилии в отношении двух малолетних дочерей и причинении одной из них телесных повреждений средней тяжести. Наказание - пожизненное лишение свободы.

Суд полностью поддержал позицию руководителя Волынской областной прокуратуры, который настаивал на назначении самого сурового наказания, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Мужчина признан виновным в сексуальном насилии, неоднократном изнасиловании двух малолетних детей и причинении одной из потерпевших телесных повреждений средней тяжести.

Доказано, что мужчина в течение 2021-2024 годов совершал сексуальное насилие и неоднократно насиловал родных дочерей, когда потерпевшим было 8 лет.

Дети не могли сопротивляться, поскольку отец запугивал их, убеждал, что им никто не поверит, и наказывал за любое неповиновение.

Во время допроса старшая из девочек сообщила, что она сознательно шла к отцу в комнату и терпела противоправные сексуальные действия, чтобы защитить младшую сестру - чтобы он не звал ее к себе и не совершал насилие в отношении других членов семьи.

О преступлениях стало известно в апреле 2025 года после обращения бабушки в медицинское учреждение. Именно тогда выяснилось, что одна из девочек неоднократно пыталась покончить с жизнью, не выдерживая длительного сексуального насилия со стороны отца.

Ребенок прямо заявлял, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики немедленно сообщили в соответствующие службы и правоохранительные органы.

В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым, - подчеркивает Максим Роговенко. - Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен был бы защищать этих девочек, а вместо этого разрушил их детство - родной отец. Этот приговор – не только вопрос справедливости для двух потерпевших, это четкий сигнал обществу: преступления против детей недопустимы и получат надлежащую реакцию государства.

Смотрите также: В Изюмском районе разоблачен помощник лесничего, причастный к гибели украинских военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж