Прокуратура обеспечила пожизненное заключение мужчине, который в течение 3 лет насиловал собственных дочерей
На Волыни 34-летний мужчина признан виновным в неоднократных изнасилованиях, сексуальном насилии в отношении двух малолетних дочерей и причинении одной из них телесных повреждений средней тяжести. Наказание - пожизненное лишение свободы.
Суд полностью поддержал позицию руководителя Волынской областной прокуратуры, который настаивал на назначении самого сурового наказания, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Мужчина признан виновным в сексуальном насилии, неоднократном изнасиловании двух малолетних детей и причинении одной из потерпевших телесных повреждений средней тяжести.
Доказано, что мужчина в течение 2021-2024 годов совершал сексуальное насилие и неоднократно насиловал родных дочерей, когда потерпевшим было 8 лет.
Дети не могли сопротивляться, поскольку отец запугивал их, убеждал, что им никто не поверит, и наказывал за любое неповиновение.
Во время допроса старшая из девочек сообщила, что она сознательно шла к отцу в комнату и терпела противоправные сексуальные действия, чтобы защитить младшую сестру - чтобы он не звал ее к себе и не совершал насилие в отношении других членов семьи.
О преступлениях стало известно в апреле 2025 года после обращения бабушки в медицинское учреждение. Именно тогда выяснилось, что одна из девочек неоднократно пыталась покончить с жизнью, не выдерживая длительного сексуального насилия со стороны отца.
Ребенок прямо заявлял, что не сможет жить дальше, если насилие повторится. Медики немедленно сообщили в соответствующие службы и правоохранительные органы.
В делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым, - подчеркивает Максим Роговенко. - Особенно когда такие действия совершает тот, кто должен был бы защищать этих девочек, а вместо этого разрушил их детство - родной отец. Этот приговор – не только вопрос справедливости для двух потерпевших, это четкий сигнал обществу: преступления против детей недопустимы и получат надлежащую реакцию государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер, ще й усі родичі постраждалих дітей, будуть його і утримувати за власний кошт!!!! Повісити це падло!!! Але ж в Україні «адвокатами» хто числиться, - баканов, резніков, єрмак, мертвечук…
Ось така дурня, малятка!!
як таке можно було ховати 3 роки?
це жах
Тішить одне,що пердолити у буцигарні його будуть без вихідних і перерви на обід!