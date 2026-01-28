В Изюмском районе разоблачен помощник лесничего, причастный к гибели украинских военных

Контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами участвовал в расстреле автомобиля ВСУ во время боев за город Изюм в апреле 2022 года.

По материалам дела, чиновник вместе с боевиками вражеской группировки "Вагнер" атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

При этом фигурант не только помог рашистам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но и непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ.

Как установило расследование, для совершения преступления лесничий "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он навязывал украинским воинам свою "помощь", уверяя их, что хорошо знает местность, в частности локальные леса.

Однако на самом деле лесничий еще в начале полномасштабного вторжения наладил контакт с рашистами и предложил им сотрудничество в войне против Украины.

В результате, в апреле 2022 года фигурант передал рашистам информацию о запланированном маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Более того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник.

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ГБР задокументировали его причастность к преступлению, установили местонахождение и задержали.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ (20625) ГБР (3391) Офис Генпрокурора (3071) Изюмский район (217)
Топ комментарии
+19
На Чернігівщині зробили простіше. Колишній "мєнт" провів кацапів у тил нашим хлопцям, які стримували наступ. А потім їздив з кацапами по селах, і "здавав" колишніх АТОшників. Коли кацапи втекли в БРСР, він "щез"... Через кілька днів знайшли у лісі, на гілляці, з відрізаним язиком...Місцеві поліцаї "ноги збивають" вже три роки, розшукуючи "вбивць"... Сказав знайомий, з Ріпкинського РВВС - "Насилу встигаємо з лоба піт стирать...".
показать весь комментарий
28.01.2026 12:34 Ответить
+17
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
28.01.2026 12:10 Ответить
+5
Найверховнішому і ойго менеджерам , депутатам тільки конверти і чемодани і вантажівки з грошима чекають, 4 роки кровавої бійні , а ввести закон по якому зрадники , повинні бути утілізовані , навіть не намагались , чому , тому , що режиму зе цє не потрібно :" двушечка на москву" нікому не цікава цє подвійна гра " слуг" дьявола 🤢
показать весь комментарий
28.01.2026 12:25 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 12:19 Ответить
Повністю згодна. Нащо державі за рахунок платників податків (за наш рахунок) років з 30 годувати цю наволоч?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:07 Ответить
а фоточок нема?🥳
бо я теж можу придумати гарних історій про помсту
це взагалі сама вульгарна тема в мистецтві - помста
показать весь комментарий
28.01.2026 12:38 Ответить
Ну так придумуй... Я ж тобі не заважаю...Якщо є зв"язки в Ріпкинському чи Городнянському РВВС, попроси... Вони і ПІБ тобі його скажуть, і фоточки пришлють...
показать весь комментарий
28.01.2026 12:44 Ответить
тобто тобі хтось шось накалякав а ти тут пліткуеш
ти бачив документи? труп? фото?

я не вірю в таке, бо інакше б ті добрі люди давно дермака та іншіх так само покарали б
показать весь комментарий
28.01.2026 13:32 Ответить
Чуєш, балаболе!Якщо у тебе є заперечення - викладай... А ляпать язиком, що я пишу неправду, тому що ТИ мені не віриш, не треба... Заперечуєш? Так доведи свою правоту... А я не збираюся розкривать конфіденційну інформацію, яка іменується "таємницею слідства", лише тому, що якийсь "тріполог записний", вирішив висловить сумнів у мною сказаному. Я назвав місце події. Назвав деякі дані колаборанта... Вказав, де ти можеш отримать інформацію. Але я не збираюся "підставлять" людей, від яких отримав інформацію, бо, по суті, розслідування цієї справи , по закону, правильне, а по-людські - протиправне. Бо то - "суд народний"...
показать весь комментарий
28.01.2026 13:44 Ответить
о... і одразу гівно полилось з чорного рота...🥳
я лише спитав звідки в тебе відомості?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:46 Ответить
Я тобі сказав - з райвідділу... Там "сорока літала, і чула"... Решту довідуйся САМ...
показать весь комментарий
28.01.2026 13:52 Ответить
тобто чутки... поняв

я тобі скажу з власного досвіду
мусора самі ******** люди на світі
брешуть у лице як дихають
мав справу особисто
показать весь комментарий
28.01.2026 14:18 Ответить
Я радий за твій "досвід"...На твій превеликий жаль - твій "досвід", тут, нікого не зацікавив...
показать весь комментарий
28.01.2026 14:53 Ответить
Не давай мені дурних порад - і я не буду давать тобі пораду, куди тобі ПІТИ...
показать весь комментарий
28.01.2026 17:50 Ответить
дурний звісно порад не сприймає
показать весь комментарий
28.01.2026 17:59 Ответить
Тільки от питання: "Хто з нас "дурний"? Бо я тобі аргументовано відповідаю, а у тебе один "аргумент: "Ти дурний, тому що я в цьому впевнений, і думаю по-іншому..."
І моїх порад не сприймаєш...
показать весь комментарий
28.01.2026 22:09 Ответить
дурний ти бо віриш мусорам
це все
показать весь комментарий
29.01.2026 06:23 Ответить
Це ти про себе... Бо написане мною сприймають, читають, і схвалюють, а на твоє "дзявкотіння" уваги не звертають...
Тепер напиши, що всі ПДРСи, і один ти "д"Артаньян"...
показать весь комментарий
29.01.2026 00:30 Ответить
бу-го-га
показать весь комментарий
29.01.2026 06:22 Ответить
👍
показать весь комментарий
28.01.2026 12:41 Ответить
Довічне..Але не забуваємо, що судді прокурори і адвокати одна банда, бо має багато спільних інтересів..Так ця недоістота може вийти по амністії...
показать весь комментарий
28.01.2026 12:55 Ответить
Поэтому всех уличенных в сочувствии рашистам следует сажать на долго. А лучше просто депортировать. Каждый ватник это потенциальный пособник оккупантов.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:30 Ответить
По законам военного времени, за такие преступления - расстрел на месте без суда и следствия.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:34 Ответить
Уже другий десяток років добиваюся тут пояснення: А що таке "закон военного времени"? Ніхто пояснить не бажає...
показать весь комментарий
29.01.2026 01:33 Ответить
А что тут объяснять? Если такой закон есть, то его нужно исполнять. А если такого закона нет, то его нужно принять и... исполнять.
показать весь комментарий
29.01.2026 09:59 Ответить
 
 