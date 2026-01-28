В Изюмском районе разоблачен помощник лесничего, причастный к гибели украинских военных

Контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили помощника лесничего государственного хозяйства в Харьковской области, который вместе с оккупантами участвовал в расстреле автомобиля ВСУ во время боев за город Изюм в апреле 2022 года.

По материалам дела, чиновник вместе с боевиками вражеской группировки "Вагнер" атаковал внедорожник украинских воинов на территории лесного массива в Изюмском районе, передает Цензор.НЕТ.

При этом фигурант не только помог рашистам устроить засаду на маршруте движения Сил обороны, но и непосредственно участвовал в нападении на военных ВСУ.

Как установило расследование, для совершения преступления лесничий "втерся в доверие" к военнослужащим одной из бригад территориальной обороны. Он навязывал украинским воинам свою "помощь", уверяя их, что хорошо знает местность, в частности локальные леса.

Однако на самом деле лесничий еще в начале полномасштабного вторжения наладил контакт с рашистами и предложил им сотрудничество в войне против Украины.

В результате, в апреле 2022 года фигурант передал рашистам информацию о запланированном маршруте автомобиля ВСУ через лесной массив на территории Изюмского района. Более того, он получил от оккупантов автоматическое оружие с боеприпасами и лично участвовал в атаке на внедорожник.

После деоккупации Изюмского района осенью 2022 года лесничий пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ и ГБР задокументировали его причастность к преступлению, установили местонахождение и задержали.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.





