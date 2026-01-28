На Ізюмщині викрито помічника лісничого, причетного до загибелі українських військових

Контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили помічника лісничого державного господарства на Харківщині, який разом з окупантами брав участь у розстрілі авто ЗСУ під час боїв за місто Ізюм у квітні 2022 року.

За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ворожого угруповання "Вагнер" атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі, передає Цензор.НЕТ.

При цьому фігурант не лише допоміг рашистам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину лісничий "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він нав’язував українським воїнам свою "допомогу", запевняючи їх, що добре знає місцевість, зокрема локальні ліси.

Утім, насправді лісничий ще на початку повномасштабного вторгнення налагодив контакт з рашистами і запропонував їм співпрацю у війні проти України.

Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав рашистам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Більше того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами і особисто брав участь в атаці на позашляховик.

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року лісничий намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ та ДБР задокументували його причетність до злочину, встановили місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.





