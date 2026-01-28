4 873 26

На Ізюмщині викрито помічника лісничого, причетного до загибелі українських військових

Контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили помічника лісничого державного господарства на Харківщині, який разом з окупантами брав участь у розстрілі авто ЗСУ під час боїв за місто Ізюм у квітні 2022 року.

За матеріалами справи, посадовець разом із бойовиками ворожого угруповання "Вагнер" атакував позашляховик українських воїнів на території лісового масиву в Ізюмському районі, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

При цьому фігурант не лише допоміг рашистам влаштувати засідку на маршруті руху Сил оборони, але й безпосередньо брав участь у нападі на військових ЗСУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину лісничий "втерся в довіру" до військовослужбовців однієї з бригад територіальної оборони. Він нав’язував українським воїнам свою "допомогу", запевняючи їх, що добре знає місцевість, зокрема локальні ліси.

Утім, насправді лісничий ще на початку повномасштабного вторгнення налагодив контакт з рашистами і запропонував їм співпрацю у війні проти України.

Як наслідок, у квітні 2022 року фігурант передав рашистам інформацію про запланований маршрут автомобіля ЗСУ через лісовий масив на території Ізюмського району. Більше того, він отримав від окупантів автоматичну зброю з боєприпасами і особисто брав участь в атаці на позашляховик.

Після деокупації Ізюмського району восени 2022 року лісничий намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Однак співробітники СБУ та ДБР задокументували його причетність до злочину, встановили місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ ДБР Офіс Генпрокурора Ізюмський район
+19
На Чернігівщині зробили простіше. Колишній "мєнт" провів кацапів у тил нашим хлопцям, які стримували наступ. А потім їздив з кацапами по селах, і "здавав" колишніх АТОшників. Коли кацапи втекли в БРСР, він "щез"... Через кілька днів знайшли у лісі, на гілляці, з відрізаним язиком...Місцеві поліцаї "ноги збивають" вже три роки, розшукуючи "вбивць"... Сказав знайомий, з Ріпкинського РВВС - "Насилу встигаємо з лоба піт стирать...".
28.01.2026 12:34 Відповісти
+17
Чергова мерзенна гнида...
28.01.2026 12:10 Відповісти
+5
Найверховнішому і ойго менеджерам , депутатам тільки конверти і чемодани і вантажівки з грошима чекають, 4 роки кровавої бійні , а ввести закон по якому зрадники , повинні бути утілізовані , навіть не намагались , чому , тому , що режиму зе цє не потрібно :" двушечка на москву" нікому не цікава цє подвійна гра " слуг" дьявола 🤢
28.01.2026 12:25 Відповісти
Повністю згодна. Нащо державі за рахунок платників податків (за наш рахунок) років з 30 годувати цю наволоч?
28.01.2026 13:07 Відповісти
а фоточок нема?🥳
бо я теж можу придумати гарних історій про помсту
це взагалі сама вульгарна тема в мистецтві - помста
Ну так придумуй... Я ж тобі не заважаю...Якщо є зв"язки в Ріпкинському чи Городнянському РВВС, попроси... Вони і ПІБ тобі його скажуть, і фоточки пришлють...
тобто тобі хтось шось накалякав а ти тут пліткуеш
ти бачив документи? труп? фото?

я не вірю в таке, бо інакше б ті добрі люди давно дермака та іншіх так само покарали б
Чуєш, балаболе!Якщо у тебе є заперечення - викладай... А ляпать язиком, що я пишу неправду, тому що ТИ мені не віриш, не треба... Заперечуєш? Так доведи свою правоту... А я не збираюся розкривать конфіденційну інформацію, яка іменується "таємницею слідства", лише тому, що якийсь "тріполог записний", вирішив висловить сумнів у мною сказаному. Я назвав місце події. Назвав деякі дані колаборанта... Вказав, де ти можеш отримать інформацію. Але я не збираюся "підставлять" людей, від яких отримав інформацію, бо, по суті, розслідування цієї справи , по закону, правильне, а по-людські - протиправне. Бо то - "суд народний"...
о... і одразу гівно полилось з чорного рота...🥳
я лише спитав звідки в тебе відомості?
Я тобі сказав - з райвідділу... Там "сорока літала, і чула"... Решту довідуйся САМ...
тобто чутки... поняв

я тобі скажу з власного досвіду
мусора самі ******** люди на світі
брешуть у лице як дихають
мав справу особисто
Я радий за твій "досвід"...На твій превеликий жаль - твій "досвід", тут, нікого не зацікавив...
Не давай мені дурних порад - і я не буду давать тобі пораду, куди тобі ПІТИ...
дурний звісно порад не сприймає
Тільки от питання: "Хто з нас "дурний"? Бо я тобі аргументовано відповідаю, а у тебе один "аргумент: "Ти дурний, тому що я в цьому впевнений, і думаю по-іншому..."
І моїх порад не сприймаєш...
дурний ти бо віриш мусорам
це все
Це ти про себе... Бо написане мною сприймають, читають, і схвалюють, а на твоє "дзявкотіння" уваги не звертають...
Тепер напиши, що всі ПДРСи, і один ти "д"Артаньян"...
бу-го-га
👍
Довічне..Але не забуваємо, що судді прокурори і адвокати одна банда, бо має багато спільних інтересів..Так ця недоістота може вийти по амністії...
Поэтому всех уличенных в сочувствии рашистам следует сажать на долго. А лучше просто депортировать. Каждый ватник это потенциальный пособник оккупантов.
По законам военного времени, за такие преступления - расстрел на месте без суда и следствия.
Уже другий десяток років добиваюся тут пояснення: А що таке "закон военного времени"? Ніхто пояснить не бажає...
А что тут объяснять? Если такой закон есть, то его нужно исполнять. А если такого закона нет, то его нужно принять и... исполнять.
