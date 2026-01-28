РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8061 посетитель онлайн
Новости Незадекларированное имущество
3 684 24

Скрыл в декларации миллионы и элитные авто: депутата Береговского райсовета взяли под стражу

Закарпатскому депутату избрали меру пресечения за незаконное обогащение

В среду, 28 января, Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения депутату Береговского районного совета Закарпатья, который скрыл в декларации миллионы и элитные авто. Подозреваемый был взят под стражу.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Депутат взят под стражу

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Закарпатской областной прокуратуры взят под стражу в зале суда депутат районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Следственный судья определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 266 тысяч гривен. В то же время прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение.

Смотрите также: Экс-нардеп из Закарпатья получил бронирование "на бумаге" и выехал из Украины, - прокуратура. ФОТО

"По мнению стороны обвинения, размер залога не соответствует имущественному положению подозреваемого и не сможет обеспечить существующие риски, в частности речь идет о возможности укрытия им от органов досудебного расследования, оказания влияния на свидетелей или препятствования уголовному производству иным образом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее сообщалось об объявлении подозрения депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.
  • При подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл: автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Скрыл более 8,3 млн грн в декларации: сообщено о подозрении депутату в Закарпатье, - облпрокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

декларация (1352) депутат (3340) мера пресечения (629) Закарпатская область (2723)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Давайте вгадаю: циганський барон з "другим" (першим) мадярським громадянством.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:43 Ответить
+6
Чим більш примітивним є нутро ,то більше бажання зробити блискучим зовнішнє.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:46 Ответить
+5
Нормально так "заробив" , все в позолоті, скільки ж дронів можна купити тільки за той ремонт циганський...
показать весь комментарий
28.01.2026 19:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормально так "заробив" , все в позолоті, скільки ж дронів можна купити тільки за той ремонт циганський...
показать весь комментарий
28.01.2026 19:39 Ответить
там навіть без забрюлю, по одній конституції тіла-пуза хероя, вже видно що з ром та сінті.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:23 Ответить
Давайте вгадаю: циганський барон з "другим" (першим) мадярським громадянством.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:43 Ответить
а вони вбутими по його родових пєрсідських коврах! )
показать весь комментарий
28.01.2026 20:25 Ответить
100% і на нього працював весь циганський табір-то яка може бути декларація?вже тиждень ця інфа пережовується в змі
показать весь комментарий
28.01.2026 20:56 Ответить
Чим більш примітивним є нутро ,то більше бажання зробити блискучим зовнішнє.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:46 Ответить
Чим більш ГНИЛИМ є нутро ,то більше бажання зробити блискучим зовнішнє.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:50 Ответить
маленьке гнильйо завжди купує собі й найбільші лімузини.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:21 Ответить
Слідчий суддя визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3597759, 5000 Ойро, не забагато для простого хлопця?
показать весь комментарий
28.01.2026 19:50 Ответить
https://x.com/i/status/2016477175185084783 @ "Апеляція ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію майна ексначальника Шевченківського ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.
Суд підтвердив, що Lexus NX200, який Воронцов зареєстрував на свою тещу, є необґрунтованим активом та стягнув його в дохід держави.
Судді також підтвердили стягнення в дохід держави вартість на день набуття автомобіля Toyota Camry Hybrid, а саме 1,6 млн грн.
Нагадаємо, що САП встановила, що у власності тещі Воронцова перебуває дві нові люксові автівки загальною вартістю понад 3,4 млн грн, які були придбані у 2022-2023 роках.
Проте з'ясувалося, що фактично ними користувався сам Воронцов та його дружина.
Проаналізувавши доходи та видатки сімʼї, стало зрозуміло, що посадовець і його родина не могли отримати ці активи законним шляхом.

Це черговий результат механізму цивільної конфіскації, який був запущений з подачі ЦПК. Приємно, що позовів про стягнення майна сумнівного походження стає все більше."
показать весь комментарий
28.01.2026 20:21 Ответить
"...Приховав у декларації мільйони та елітні авто: депутата Берегівської райради взяли під варту..." - та він просто береги сплутав, потрібно "понять і простіть..."
показать весь комментарий
28.01.2026 20:33 Ответить
А чому ж він анонімний такий ?!
Яке його прізвище , від якої він партії ?
показать весь комментарий
28.01.2026 20:37 Ответить
Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради від партії «Слуга народу» 41-річному Арсенію Богару за брехню в декларації на 8,3 млн грн.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:57 Ответить
показать весь комментарий
28.01.2026 20:58 Ответить
На фото маєток депутата в позолоті і розкоші. В порівнянні з ним циганські барони живуть у злиднях.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:47 Ответить
Цікаво, а чи є в нього угорський паспорт? Бо ще Орбан вилізе з воплями "угорського громадянина ущємляють!"
показать весь комментарий
28.01.2026 20:50 Ответить
Звісно, це "палітічєскає пєрєслєдаваніє па наці-анальнаму прізнаку"!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:14 Ответить
застави в розмірі 266 тисяч гривень
показать весь комментарий
28.01.2026 20:55 Ответить
Родич Тампона

показать весь комментарий
28.01.2026 21:19 Ответить
Не поділився з підармонами бідося.....ну хіба ж так можна
показать весь комментарий
28.01.2026 22:56 Ответить
 
 