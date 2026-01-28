Скрыл в декларации миллионы и элитные авто: депутата Береговского райсовета взяли под стражу

В среду, 28 января, Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения депутату Береговского районного совета Закарпатья, который скрыл в декларации миллионы и элитные авто. Подозреваемый был взят под стражу.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат взят под стражу

"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Закарпатской областной прокуратуры взят под стражу в зале суда депутат районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Следственный судья определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 266 тысяч гривен. В то же время прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение.

"По мнению стороны обвинения, размер залога не соответствует имущественному положению подозреваемого и не сможет обеспечить существующие риски, в частности речь идет о возможности укрытия им от органов досудебного расследования, оказания влияния на свидетелей или препятствования уголовному производству иным образом", - говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось об объявлении подозрения депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.

При подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл: автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

