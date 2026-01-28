Скрыл в декларации миллионы и элитные авто: депутата Береговского райсовета взяли под стражу
В среду, 28 января, Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения депутату Береговского районного совета Закарпатья, который скрыл в декларации миллионы и элитные авто. Подозреваемый был взят под стражу.
Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Депутат взят под стражу
"По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Закарпатской областной прокуратуры взят под стражу в зале суда депутат районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.
Следственный судья определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 266 тысяч гривен. В то же время прокуратура заявила о намерении обжаловать это решение.
"По мнению стороны обвинения, размер залога не соответствует имущественному положению подозреваемого и не сможет обеспечить существующие риски, в частности речь идет о возможности укрытия им от органов досудебного расследования, оказания влияния на свидетелей или препятствования уголовному производству иным образом", - говорится в сообщении.
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось об объявлении подозрения депутату Береговского районного совета, которого подозревают в подаче заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем.
- При подаче ежегодной декларации за 2022 год депутат умышленно не указал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен. В частности, он скрыл: автомобиль Ford Mustang, который находился в совместной собственности супругов, многомиллионный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суд підтвердив, що Lexus NX200, який Воронцов зареєстрував на свою тещу, є необґрунтованим активом та стягнув його в дохід держави.
Судді також підтвердили стягнення в дохід держави вартість на день набуття автомобіля Toyota Camry Hybrid, а саме 1,6 млн грн.
Нагадаємо, що САП встановила, що у власності тещі Воронцова перебуває дві нові люксові автівки загальною вартістю понад 3,4 млн грн, які були придбані у 2022-2023 роках.
Проте з'ясувалося, що фактично ними користувався сам Воронцов та його дружина.
Проаналізувавши доходи та видатки сімʼї, стало зрозуміло, що посадовець і його родина не могли отримати ці активи законним шляхом.
Це черговий результат механізму цивільної конфіскації, який був запущений з подачі ЦПК. Приємно, що позовів про стягнення майна сумнівного походження стає все більше."
Яке його прізвище , від якої він партії ?