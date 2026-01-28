Приховав у декларації мільйони та елітні авто: депутата Берегівської райради взяли під варту
У середу, 28 січня, Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату Берегівської районної ради Закарпаття, який приховав у декларації мільйони та елітні авто. Підозрюваного було взято під варту.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Депутата взяли під варту
"За результатами розгляду клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури взято під варту в залі суду депутата районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом",- сказано в повідомленні.
Слідчий суддя визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень. Водночас прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення.
"На думку сторони обвинувачення розмір застави не відповідає майновому стану підозрюваного та не зможе забезпечити наявні ризики, зокрема йдеться про можливість переховування ним від органів досудового розслідування, здійснення впливу на свідків чи перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином", - йдеться у повідомленні.
Що передувало
- Нагадаємо раніше повідомлялося про оголошення підозри депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав: автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.
Яке його прізвище , від якої він партії ?