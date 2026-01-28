Приховав у декларації мільйони та елітні авто: депутата Берегівської райради взяли під варту

Закарпатському депутату обрали запобіжний захід за незаконне збагачення

У середу, 28 січня, Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату Берегівської районної ради Закарпаття, який приховав у декларації мільйони та елітні авто. Підозрюваного було взято під варту.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Депутата взяли під варту

"За результатами розгляду клопотання прокурора Закарпатської обласної прокуратури взято під варту в залі суду депутата районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом",- сказано в повідомленні.

Слідчий суддя визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень. Водночас прокуратура заявила про намір оскаржити це рішення.

"На думку сторони обвинувачення розмір застави не відповідає майновому стану підозрюваного та не зможе забезпечити наявні ризики, зокрема йдеться про можливість переховування ним від органів досудового розслідування, здійснення впливу на свідків чи перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

  • Нагадаємо раніше повідомлялося про оголошення підозри депутату Берегівської районної ради, якого підозрюють у поданні завідомо недостовірної декларації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
  • Під час подання щорічної декларації за 2022 рік депутат умисно не вказав майно та доходи на загальну суму понад 8,3 млн гривень. Зокрема, він приховав: автомобіль Ford Mustang, який перебував у спільній власності подружжя, багатомільйонний дохід, а також фінансові операції з купівлі та продажу елітного Mercedes-Benz S-Class.

Топ коментарі
+10
Давайте вгадаю: циганський барон з "другим" (першим) мадярським громадянством.
+6
Чим більш примітивним є нутро ,то більше бажання зробити блискучим зовнішнє.
+5
Нормально так "заробив" , все в позолоті, скільки ж дронів можна купити тільки за той ремонт циганський...
там навіть без забрюлю, по одній конституції тіла-пуза хероя, вже видно що з ром та сінті.
а вони вбутими по його родових пєрсідських коврах! )
100% і на нього працював весь циганський табір-то яка може бути декларація?вже тиждень ця інфа пережовується в змі
Чим більш ГНИЛИМ є нутро ,то більше бажання зробити блискучим зовнішнє.
маленьке гнильйо завжди купує собі й найбільші лімузини.
Слідчий суддя визначив альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 266 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3597759, 5000 Ойро, не забагато для простого хлопця?
https://x.com/i/status/2016477175185084783 @ "Апеляція ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію майна ексначальника Шевченківського ТЦК міста Харкова Артура Воронцова.
Суд підтвердив, що Lexus NX200, який Воронцов зареєстрував на свою тещу, є необґрунтованим активом та стягнув його в дохід держави.
Судді також підтвердили стягнення в дохід держави вартість на день набуття автомобіля Toyota Camry Hybrid, а саме 1,6 млн грн.
Нагадаємо, що САП встановила, що у власності тещі Воронцова перебуває дві нові люксові автівки загальною вартістю понад 3,4 млн грн, які були придбані у 2022-2023 роках.
Проте з'ясувалося, що фактично ними користувався сам Воронцов та його дружина.
Проаналізувавши доходи та видатки сімʼї, стало зрозуміло, що посадовець і його родина не могли отримати ці активи законним шляхом.

Це черговий результат механізму цивільної конфіскації, який був запущений з подачі ЦПК. Приємно, що позовів про стягнення майна сумнівного походження стає все більше."
28.01.2026 20:21 Відповісти
"...Приховав у декларації мільйони та елітні авто: депутата Берегівської райради взяли під варту..." - та він просто береги сплутав, потрібно "понять і простіть..."
А чому ж він анонімний такий ?!
Яке його прізвище , від якої він партії ?
Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Берегівської районної ради від партії «Слуга народу» 41-річному Арсенію Богару за брехню в декларації на 8,3 млн грн.
На фото маєток депутата в позолоті і розкоші. В порівнянні з ним циганські барони живуть у злиднях.
Цікаво, а чи є в нього угорський паспорт? Бо ще Орбан вилізе з воплями "угорського громадянина ущємляють!"
Звісно, це "палітічєскає пєрєслєдаваніє па наці-анальнаму прізнаку"!
застави в розмірі 266 тисяч гривень
Родич Тампона

Не поділився з підармонами бідося.....ну хіба ж так можна
