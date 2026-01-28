Правительство предоставит 10 тыс. портативных зарядных станций для детей с инвалидностью, - Свириденко

Кабинет Министров принял решение о распределении средств Фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали решения

"Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы поддержать детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса. Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч", - рассказала премьер.

Она отметила, что это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии.

Заниматься распределением портативных зарядных станций будет Минсоцполитики.

Программа "СвітлоДім"

Напомним, что также сообщалось о том, что Кабинет Министров принял решение запустить новую программу "СвітлоДім", которая предусматривает государственную поддержку жителей многоквартирных домов для обеспечения их автономного электропитания во время длительных отключений света.

