РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7700 посетителей онлайн
Новости Отключение электроэнергии
1 230 10

Правительство предоставит 10 тыс. портативных зарядных станций для детей с инвалидностью, - Свириденко

Помощь в блэкауте: 10 тыс. детей с инвалидностью получат зарядные станции от государства

Кабинет Министров принял решение о распределении средств Фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью. 

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали решения

"Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы поддержать детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса. Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч", - рассказала премьер.

Она отметила, что это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии.

Заниматься распределением портативных зарядных станций будет Минсоцполитики.

Читайте также: Разовая выплата и кредит 0% на энергооборудование: Свириденко анонсировала поддержку для бизнеса

Программа "СвітлоДім"

  • Напомним, что также сообщалось о том, что Кабинет Министров принял решение запустить новую программу "СвітлоДім", которая предусматривает государственную поддержку жителей многоквартирных домов для обеспечения их автономного электропитания во время длительных отключений света.

Читайте также: "СвітлоДім": Свириденко пообещала по 300 000 гривен для многоэтажек на энергооборудование

Автор: 

дети (6798) Кабмин (13808) помощь (8298) инвалидность (217) Свириденко Юлия (449)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Записуємо адресу "дітей"
Київська обл
Села :Нови Безрадічи, Проліски, Конча Заспа , далі по географічний близькості👨‍🦽🫤
показать весь комментарий
28.01.2026 21:46 Ответить
+7
хто ці люди на фото .. звідки ця мерзотна гниль ?!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:49 Ответить
+4
Якщо їх діти побачать
показать весь комментарий
28.01.2026 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Записуємо адресу "дітей"
Київська обл
Села :Нови Безрадічи, Проліски, Конча Заспа , далі по географічний близькості👨‍🦽🫤
показать весь комментарий
28.01.2026 21:46 Ответить
Золотая молодьож
показать весь комментарий
28.01.2026 22:17 Ответить
Якщо їх діти побачать
показать весь комментарий
28.01.2026 21:46 Ответить
хто ці люди на фото .. звідки ця мерзотна гниль ?!
показать весь комментарий
28.01.2026 21:49 Ответить
тільки міндичів відганяйте з туда
показать весь комментарий
28.01.2026 21:49 Ответить
zельоні ******** з гнидею свириднею

гнидотний піар на всьому
показать весь комментарий
28.01.2026 21:50 Ответить
укрзалізниця банкрот - давайте роздамо 3000 безкоштовних кілометрів
знищена енергетика - давайте роздамо 10 тис. портативних станцій дітям -інвалідам
економіка колапсує - даватй роздамо по 15 тис. фопам-перукарям і баристам на генератори

якщо це шапіто протримається ще трохи і захід буде продовжувати надавати допомогу, ми побачимо ще багато таких "антикризових" рішень
показать весь комментарий
28.01.2026 22:00 Ответить
Якщо ЄС утримує Україну, то він по праву має і назначати менеджерів та збирати податки!!!
показать весь комментарий
28.01.2026 23:25 Ответить
Стюардеса с дерьмаком і міндічами спочатку украли кошти на захисті тепер піариться на західній допомозі
показать весь комментарий
29.01.2026 08:08 Ответить
 
 