Правительство предоставит 10 тыс. портативных зарядных станций для детей с инвалидностью, - Свириденко
Кабинет Министров принял решение о распределении средств Фонда декарбонизации на закупку 10 тысяч портативных зарядных станций для детей с инвалидностью.
Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали решения
"Правительство изменило порядок использования средств Государственного фонда декарбонизации, чтобы поддержать детей с инвалидностью подгруппы А во время энергетического кризиса. Фонд закупит и доставит 10 000 портативных зарядных станций емкостью около 2 кВт·ч", - рассказала премьер.
Она отметила, что это обеспечит питание для жизненно необходимых медицинских и реабилитационных устройств во время длительных отключений электроэнергии.
Заниматься распределением портативных зарядных станций будет Минсоцполитики.
Программа "СвітлоДім"
- Напомним, что также сообщалось о том, что Кабинет Министров принял решение запустить новую программу "СвітлоДім", которая предусматривает государственную поддержку жителей многоквартирных домов для обеспечения их автономного электропитания во время длительных отключений света.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Київська обл
Села :Нови Безрадічи, Проліски, Конча Заспа , далі по географічний близькості👨🦽🫤
гнидотний піар на всьому
знищена енергетика - давайте роздамо 10 тис. портативних станцій дітям -інвалідам
економіка колапсує - даватй роздамо по 15 тис. фопам-перукарям і баристам на генератори
якщо це шапіто протримається ще трохи і захід буде продовжувати надавати допомогу, ми побачимо ще багато таких "антикризових" рішень