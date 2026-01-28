УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7756 відвідувачів онлайн
Новини Відключення електроенергії
1 230 10

Уряд надасть 10 тис. портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю, – Свириденко

Допомога в блекаут: 10 тис. дітей з інвалідністю отримають зарядні станції від держави

Кабінет Міністрів ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю. 

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі рішення

"Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год", - розповіла прем'єрка.

Вона зазначила, що це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії.

Займатиметься розподілом портативних зарядних станцій Мінсоцполітики.

Читайте також: Одноразова виплата та кредит 0% на енергообладнання: Свириденко анонсувала підтримку для бізнесу

Програма "СвітлоДім"

  • Нагадаємо, що також повідомлялося про те, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку мешканців багатоквартирних будинків для забезпечення їх автономного електроживлення під час тривалих відключень світла.

Читайте також: "СвітлоДім": Свириденко пообіцяла по 300 000 гривень для багатоповерхівок на енергообладнання

Автор: 

діти (5495) Кабмін (14219) допомога (9117) інвалідність (342) Свириденко Юлія (875)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Записуємо адресу "дітей"
Київська обл
Села :Нови Безрадічи, Проліски, Конча Заспа , далі по географічний близькості👨‍🦽🫤
показати весь коментар
28.01.2026 21:46 Відповісти
+7
хто ці люди на фото .. звідки ця мерзотна гниль ?!
показати весь коментар
28.01.2026 21:49 Відповісти
+4
Якщо їх діти побачать
показати весь коментар
28.01.2026 21:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Записуємо адресу "дітей"
Київська обл
Села :Нови Безрадічи, Проліски, Конча Заспа , далі по географічний близькості👨‍🦽🫤
показати весь коментар
28.01.2026 21:46 Відповісти
Золотая молодьож
показати весь коментар
28.01.2026 22:17 Відповісти
Якщо їх діти побачать
показати весь коментар
28.01.2026 21:46 Відповісти
хто ці люди на фото .. звідки ця мерзотна гниль ?!
показати весь коментар
28.01.2026 21:49 Відповісти
тільки міндичів відганяйте з туда
показати весь коментар
28.01.2026 21:49 Відповісти
zельоні ******** з гнидею свириднею

гнидотний піар на всьому
показати весь коментар
28.01.2026 21:50 Відповісти
укрзалізниця банкрот - давайте роздамо 3000 безкоштовних кілометрів
знищена енергетика - давайте роздамо 10 тис. портативних станцій дітям -інвалідам
економіка колапсує - даватй роздамо по 15 тис. фопам-перукарям і баристам на генератори

якщо це шапіто протримається ще трохи і захід буде продовжувати надавати допомогу, ми побачимо ще багато таких "антикризових" рішень
показати весь коментар
28.01.2026 22:00 Відповісти
Якщо ЄС утримує Україну, то він по праву має і назначати менеджерів та збирати податки!!!
показати весь коментар
28.01.2026 23:25 Відповісти
Стюардеса с дерьмаком і міндічами спочатку украли кошти на захисті тепер піариться на західній допомозі
показати весь коментар
29.01.2026 08:08 Відповісти
 
 