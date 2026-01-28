Уряд надасть 10 тис. портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю, – Свириденко
Кабінет Міністрів ухвалив рішення для розподілу коштів Фонду декарбонізації на закупівлі 10 тисяч портативних зарядних станцій для дітей з інвалідністю.
Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі рішення
"Уряд змінив порядок використання коштів Державного фонду декарбонізації, щоб підтримати дітей з інвалідністю підгрупи А під час енергетичної кризи. Фонд закупить і доставить 10 000 портативних зарядних станцій ємністю близько 2 кВт·год", - розповіла прем'єрка.
Вона зазначила, що це забезпечить живлення для життєво необхідних медичних і реабілітаційних пристроїв під час тривалих відключень електроенергії.
Займатиметься розподілом портативних зарядних станцій Мінсоцполітики.
Програма "СвітлоДім"
- Нагадаємо, що також повідомлялося про те, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення запустити нову програму "СвітлоДім", яка передбачає державну підтримку мешканців багатоквартирних будинків для забезпечення їх автономного електроживлення під час тривалих відключень світла.
гнидотний піар на всьому
знищена енергетика - давайте роздамо 10 тис. портативних станцій дітям -інвалідам
економіка колапсує - даватй роздамо по 15 тис. фопам-перукарям і баристам на генератори
якщо це шапіто протримається ще трохи і захід буде продовжувати надавати допомогу, ми побачимо ще багато таких "антикризових" рішень