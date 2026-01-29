Почти 10 вражеских обстрелов за сутки зафиксировано на Сумщине: повреждены дома и больница
В течение суток, с утра 28 января до утра 29 января 2026 года, российские войска осуществили почти 10 обстрелов по 7 населенным пунктам в 5 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Ахтырском районах.
О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 29 января рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Разрушения
В результате российских обстрелов территории области за сутки нет пострадавших среди мирных жителей. В Великописаревской громаде из-за атаки вражеского дрона 27 января погиб 39-летний мужчина.
Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Краснопольская, Шосткинская, Конотопская, Великописаревская, Ахтырская.
Враг применял минометы, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры
В Конотопской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, помещение учреждения здравоохранения, частные жилые дома, нежилые помещения;
В Ахтырской громаде повреждены нежилые помещения.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 109 человек.
