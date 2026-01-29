Майже 10 ворожих обстрілів за добу зафіксовано на Сумщині: пошкоджено будинки та лікарню

Протягом доби, з ранку 28 січня до ранку 29 січня 2026 року, російські війська здійснили майже 10 обстрілів по 7 населених пунктах у 5 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Охтирському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 29 січня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Руйнування

Внаслідок російських обстрілів території області за добу немає постраждалих серед мирних жителів. У Великописарівській громаді через атаку ворожого дрону 27 січня загинув 39-річний чоловік.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Краснопільська, Шосткинська, Конотопська, Великописарівська, Охтирська.

Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Конотопській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приміщення закладу охорони здоров’я, приватні житлові будинки, нежитлові приміщення;

В Охтирській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 109 людей.

