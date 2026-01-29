РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9247 посетителей онлайн
Новости Перезагрузка наблюдательных советов
691 6

В феврале будут сформированы все наблюдательные советы в энергокомпаниях, – Соболев

Перезагрузка наблюдательных советов: когда закончится?

Уже в феврале во всех энергетических компаниях будут созданы наблюдательные советы.

Об этом во время заседания ВСК заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"По "Нафтогазу" объявлен конкурс. Сейчас рекрутером проведены собеседования, сделаны предложения в короткий список, нужно собрать номинационный комитет, утвердить короткий список, провести собеседования и принять наблюдательный совет. 

Это должно произойти в первую неделю февраля", - рассказал он.

Читайте также: Последствия "Миндичгейта": Наблюдательный совет "Энергоатома" получил новых независимых членов

"Что касается "Укрэнерго", "ОГТСУ", "Оператор рынка", "Украинские распределительные сети", "Укргидроэнерго". Создана комиссия, которая объявила конкурс. На него подали заявки около 350 кандидатов. Проведено с независимым рекрутером интервью, есть длинный список кандидатов на различные должности.

За это время члены комиссии - Минэкономики, Минфин, Минюст, Минэнерго, Фонд госимущества", - добавил министр.

По словам Соболева, в следующие две недели финализируют весь отбор и получат все наблюдательные советы.

"100% в феврале будут сформированы все наблюдательные советы по этим энергетическим компаниям", - подытожил глава Минэкономики.

Читайте: Поставляли китайскую сталь под видом малайзийской: Украина ввела пошлину в отношении Малайзии

Перезагрузка наблюдательных советов

В начале декабря 2025 года президент Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в оборонке и энергетике.

Читайте также: Украина сейчас имеет в хранилищах до 13 миллиардов кубометров газа, – Соболев

Автор: 

наблюдательный совет (101) Соболев Алексей (11)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне, що в наглядові ради ввійшли такі "потужні" фахівці, як сер лещ.)
показать весь комментарий
29.01.2026 10:22 Ответить
Попередні наглядові ради були потужні та ефективні. Тому повторимо🤡
показать весь комментарий
29.01.2026 10:23 Ответить
Як патужна...
показать весь комментарий
29.01.2026 10:27 Ответить
а за ким чи за чим вони будуть наглядати ?
за своїми зарплатами у 100 000 грн. будуть наглядати ?
стежить за своєчасним відшкодуванням грошової маси за невиконані роботи ? на фірми однодневки ?
показать весь комментарий
29.01.2026 10:32 Ответить
показать весь комментарий
29.01.2026 10:41 Ответить
І що то дасть, якщо Зельоні туди піхають своїх маріонеток, а не незалежних.
показать весь комментарий
29.01.2026 11:58 Ответить
 
 