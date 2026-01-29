В феврале будут сформированы все наблюдательные советы в энергокомпаниях, – Соболев
Уже в феврале во всех энергетических компаниях будут созданы наблюдательные советы.
Об этом во время заседания ВСК заявил министр экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"По "Нафтогазу" объявлен конкурс. Сейчас рекрутером проведены собеседования, сделаны предложения в короткий список, нужно собрать номинационный комитет, утвердить короткий список, провести собеседования и принять наблюдательный совет.
Это должно произойти в первую неделю февраля", - рассказал он.
"Что касается "Укрэнерго", "ОГТСУ", "Оператор рынка", "Украинские распределительные сети", "Укргидроэнерго". Создана комиссия, которая объявила конкурс. На него подали заявки около 350 кандидатов. Проведено с независимым рекрутером интервью, есть длинный список кандидатов на различные должности.
За это время члены комиссии - Минэкономики, Минфин, Минюст, Минэнерго, Фонд госимущества", - добавил министр.
По словам Соболева, в следующие две недели финализируют весь отбор и получат все наблюдательные советы.
"100% в феврале будут сформированы все наблюдательные советы по этим энергетическим компаниям", - подытожил глава Минэкономики.
Перезагрузка наблюдательных советов
В начале декабря 2025 года президент Зеленский поручил провести перезагрузку наблюдательных советов в оборонке и энергетике.
за своїми зарплатами у 100 000 грн. будуть наглядати ?
стежить за своєчасним відшкодуванням грошової маси за невиконані роботи ? на фірми однодневки ?