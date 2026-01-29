У лютому буде сформовано всі наглядові ради в енергокомпаніях, - Соболев

Вже у лютому у всіх енергетичних компаніях буде створено наглядові ради.

Про це під час засідання ТСК заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"По "Нафтогазу" оголошено конкурс. Зараз рекрутером проведено інтерв'ю, зроблено пропозиції до короткого списку, потрібно зібрати номінаційний комітет, затвердити короткий список, провести інтерв'ю і прийняти наглядову раду.

Це має трапитися в перший тиждень лютого", - розповів він.

Також читайте: Наслідки "Міндічгейту": Наглядова рада "Енергоатома" отримала нових незалежних членів

"Щодо "Укренерго", "ОГТСУ", "Оператор ринку", "Українські розподільчі мережі", "Укргідроенерго". Створено комісію, що оголосила конкурс. На нього подались десь 350 кандидатів. Проведено з незалежним рекрутером інтерв'ю, є довгий список кандидатів на різні посади.

За цей час члени комісії - Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Міненерго, Фонд держмайна", - додав міністр.

За словами Соболева, у наступні два тижні фіналізують весь відбір та отримають всі наглядові ради.

"100% у лютому буде сформовано всі наглядові ради по цих енергетичних компаніях", - підсумував очільник Мінекономіки.

Читайте: Постачали китайську сталь під виглядом малайзійської: Україна запровадила мито щодо Малайзії

Перезавантаження наглядових рад

На початку грудня 2025 року президент Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в оборонці та енергетиці.

Також читайте: Україна наразі має в сховищах до 13 мільярдів кубометрів газу, – Соболев