У лютому буде сформовано всі наглядові ради в енергокомпаніях, - Соболев

Перезавантаження наглядових рад: коли закінчиться?

Вже у лютому у всіх енергетичних компаніях буде створено наглядові ради.

Про це під час засідання ТСК заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"По "Нафтогазу" оголошено конкурс. Зараз рекрутером проведено інтерв'ю, зроблено пропозиції до короткого списку, потрібно зібрати номінаційний комітет, затвердити короткий список, провести інтерв'ю і прийняти наглядову раду. 

Це має трапитися в перший тиждень лютого", - розповів він.

"Щодо "Укренерго", "ОГТСУ", "Оператор ринку", "Українські розподільчі мережі", "Укргідроенерго". Створено комісію, що оголосила конкурс. На нього подались десь 350 кандидатів. Проведено з незалежним рекрутером інтерв'ю, є довгий список кандидатів на різні посади.

За цей час члени комісії - Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Міненерго, Фонд держмайна", - додав міністр.

За словами Соболева, у наступні два тижні фіналізують весь відбір та отримають всі наглядові ради.

"100% у лютому буде сформовано всі наглядові ради по цих енергетичних компаніях", - підсумував очільник Мінекономіки.

Перезавантаження наглядових рад

На початку грудня 2025 року президент Зеленський доручив провести перезавантаження наглядових рад в оборонці та енергетиці.

Головне, що в наглядові ради ввійшли такі "потужні" фахівці, як сер лещ.)
29.01.2026 10:22 Відповісти
Попередні наглядові ради були потужні та ефективні. Тому повторимо🤡
29.01.2026 10:23 Відповісти
Як патужна...
29.01.2026 10:27 Відповісти
а за ким чи за чим вони будуть наглядати ?
за своїми зарплатами у 100 000 грн. будуть наглядати ?
стежить за своєчасним відшкодуванням грошової маси за невиконані роботи ? на фірми однодневки ?
29.01.2026 10:32 Відповісти
29.01.2026 10:41 Відповісти
І що то дасть, якщо Зельоні туди піхають своїх маріонеток, а не незалежних.
29.01.2026 11:58 Відповісти
 
 