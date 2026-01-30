Около 50 оккупантов заблокированы в одном из кварталов Купянска, - Трегубов

Что происходит в Купянске? В ВСУ рассказали

Около 50 российских военных оказались заблокированными в одном из кварталов Купянска.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Ведущая попросила прокомментировать информацию о том, что россияне загнали в ловушку 122-й мотострелковый полк в Купянске.

"Когда говорят о полку, представляют, что там целый полк сидит, а там сидит около 50 человек. Сидят эти 50 человек в одном конкретном квартале, это квартал многоэтажек, чуть севернее центра города", - рассказал Трегубов.

По его словам, Силы обороны применяют тактику постепенного уничтожения врага, чтобы не терять собственных бойцов.

"Поскольку это квартал многоэтажек, зачищать его как в американских фильмах, бегая прямо по этажам, никто особо не хочет, а уничтожают их постепенно.

Зачем терять людей, если россияне там уже обречены? Враг не может добросить до них людей, враг не может их эвакуировать, враг не может ничего, кроме как добрасывать им боеприпасы очень ограниченно. Потому что они добрасывают им боеприпасы с помощью дронов, которые залетают в окна, часто эти дроны сбиваются", - пояснил Трегубов.

Оккупантов дезинформируют

Он считает, что тех бойцов дезинформируют о ситуации в городе. 

"То, что они не сдаются - это результат того, что они представляют, что вокруг города до сих пор есть россияне. А россиян вокруг города уже нет. И между российскими позициями и городом еще населенные пункты - сначала освобожденные, потом серая зона, а уже потом россияне", - подытожил Трегубов.

Півроку тому Зе сказав що там 60 кацапських бомжів. Йде зачистка.
30.01.2026 13:59 Ответить
Нервово - паралітичний газ гарно б допоміг кацапам
30.01.2026 14:06 Ответить
50 терпил за русский мир.
30.01.2026 13:58 Ответить
довго сцуки тримаються...здались- то вже б давно в теплі ситі сиділи
30.01.2026 13:50 Ответить
Можливо, там працює опалення, є світло і магазин продуктовий працює. Чому не сидіти, вже який місяць.
30.01.2026 13:54 Ответить
АТБ, YASNO....
30.01.2026 14:03 Ответить
мені здається там вже майже нікого не має, це навмисно накручують кацапів, щоб вони намагались штурмувати куп'янськ, бо його обороняти легше ніж покровськ/мирноград/гуляйполе. У кацапів там логістика - гівно
30.01.2026 14:03 Ответить
Потрібно викурювати
30.01.2026 13:51 Ответить
30.01.2026 14:06 Ответить
Хартія, 92-га та 15-та з нетерпінням вас чекають на тому напрямку для здійснення цієї мети.
30.01.2026 14:13 Ответить
Є поліцейські гази які дуже гарно розслабляють організм - шо людина гадить без перестанку
30.01.2026 14:24 Ответить
Це якщо орки сидять в одній кімнаті. Але ж вони як таргани там в багатоповерхівках. Задути одразу цілий квартал не вийде.
30.01.2026 16:09 Ответить
Міндіча по ним запустити треба, тобто фламіндича
30.01.2026 13:52 Ответить
Немає артилерії, снарядів, міг 29 не може скинути дві плануючі бомби.
30.01.2026 13:53 Ответить
50 спартанців?
30.01.2026 13:53 Ответить
30.01.2026 13:58 Ответить
30.01.2026 13:59 Ответить
і зачистка мала тривати два тижні,на зе тв чув
30.01.2026 14:12 Ответить
"Всемогущие" дроны курят бамбук.
30.01.2026 14:42 Ответить
чи не можна їх вбити "розумною" бомбою, чи ракетою, французькою чи англійською, там фанатики, і немає кого брати у полон
30.01.2026 15:23 Ответить
А герасимов уже Купянск-узловой взял, давно причем!
30.01.2026 17:00 Ответить
Метилового спирту кацапам треба скинути! Для сугріву!
30.01.2026 17:14 Ответить
 
 