Около 50 оккупантов заблокированы в одном из кварталов Купянска, - Трегубов

Около 50 российских военных оказались заблокированными в одном из кварталов Купянска.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Ведущая попросила прокомментировать информацию о том, что россияне загнали в ловушку 122-й мотострелковый полк в Купянске.

"Когда говорят о полку, представляют, что там целый полк сидит, а там сидит около 50 человек. Сидят эти 50 человек в одном конкретном квартале, это квартал многоэтажек, чуть севернее центра города", - рассказал Трегубов.

По его словам, Силы обороны применяют тактику постепенного уничтожения врага, чтобы не терять собственных бойцов.

"Поскольку это квартал многоэтажек, зачищать его как в американских фильмах, бегая прямо по этажам, никто особо не хочет, а уничтожают их постепенно.

Зачем терять людей, если россияне там уже обречены? Враг не может добросить до них людей, враг не может их эвакуировать, враг не может ничего, кроме как добрасывать им боеприпасы очень ограниченно. Потому что они добрасывают им боеприпасы с помощью дронов, которые залетают в окна, часто эти дроны сбиваются", - пояснил Трегубов.

Оккупантов дезинформируют

Он считает, что тех бойцов дезинформируют о ситуации в городе.

"То, что они не сдаются - это результат того, что они представляют, что вокруг города до сих пор есть россияне. А россиян вокруг города уже нет. И между российскими позициями и городом еще населенные пункты - сначала освобожденные, потом серая зона, а уже потом россияне", - подытожил Трегубов.

