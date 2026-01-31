Зеленский наградил еще 253 военных, 131 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 253 украинских защитников, 131 из них — посмертно.

Об этом говорится в указе № 89/2026, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили:

  • ордена Богдана Хмельницкого;
  • Даниила Галицкого и "За мужество";
  • медали "За военную службу Украине";
  • "Защитнику Отечества";
  • "За спасенную жизнь".

Єрмака туди часом не пристроїли?
31.01.2026 01:09 Ответить
Секретним указом по колишній конторі Буданова?
31.01.2026 01:18 Ответить
Між мародерством і корупцією можна когось і нагородити...
31.01.2026 07:59 Ответить
 
 