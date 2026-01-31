Зеленский наградил еще 253 военных, 131 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 253 украинских защитников, 131 из них — посмертно.

Об этом говорится в указе № 89/2026, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.

Защитники получили:

ордена Богдана Хмельницкого;

Даниила Галицкого и "За мужество";

медали "За военную службу Украине";

"Защитнику Отечества";

"За спасенную жизнь".

