Зеленский наградил еще 253 военных, 131 из них - посмертно
Президент Владимир Зеленский наградил государственными наградами 253 украинских защитников, 131 из них — посмертно.
Об этом говорится в указе № 89/2026, опубликованном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Награды присвоены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга.
Защитники получили:
- ордена Богдана Хмельницкого;
- Даниила Галицкого и "За мужество";
- медали "За военную службу Украине";
- "Защитнику Отечества";
- "За спасенную жизнь".
