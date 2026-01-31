Зеленський нагородив ще 253 військових, 131 з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 253 українських оборонців, 131 з них — посмертно.
Про це йдеться в указі № 89/2026, опублікованому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.
Захисники отримали:
- ордени Богдана Хмельницького;
- Данила Галицького та "За мужність";
- медалі "За військову службу Україні";
- "Захиснику Вітчизни";
- "За врятоване життя".
