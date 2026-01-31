УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4175 відвідувачів онлайн
Новини Відзначення нагородами військових ЗСУ
675 3

Зеленський нагородив ще 253 військових, 131 з них - посмертно

Президент відзначив ще 253 захисників України

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 253 українських оборонців, 131 з них — посмертно.

Про це йдеться в указі № 89/2026, опублікованому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники отримали:

  • ордени Богдана Хмельницького;
  • Данила Галицького та "За мужність";
  • медалі "За військову службу Україні";
  • "Захиснику Вітчизни";
  • "За врятоване життя".

Читайте також: Зеленський нагородив 728 захисників України, з них 356 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (27696) нагорода (1355) військовослужбовці (5151) ЗСУ (8628)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єрмака туди часом не пристроїли?
показати весь коментар
31.01.2026 01:09 Відповісти
Секретним указом по колишній конторі Буданова?
показати весь коментар
31.01.2026 01:18 Відповісти
Між мародерством і корупцією можна когось і нагородити...
показати весь коментар
31.01.2026 07:59 Відповісти
 
 