Зеленський нагородив ще 253 військових, 131 з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 253 українських оборонців, 131 з них — посмертно.

Про це йдеться в указі № 89/2026, опублікованому на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєні за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

Захисники отримали:

ордени Богдана Хмельницького;

Данила Галицького та "За мужність";

медалі "За військову службу Україні";

"Захиснику Вітчизни";

"За врятоване життя".

