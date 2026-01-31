ООН призывает остановить все войны в мире на время проведения зимних Олимпийских игр

Генеральная Ассамблея ООН призвала к соблюдению Олимпийского перемирия

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире.

Детали предложения

Поддержанное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, предложенное перемирие охватывает проведение зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта, а также предусматривает дополнительную неделю до и после каждого из этих мероприятий.

"Из этических соображений мы хотим дать понять, что священное олимпийское перемирие должно соблюдаться. На практике это не всегда возможно, но послание доходит до каждого уголка мира", - заявил директор Международного центра Олимпийского перемирия в Афинах Константинос Филис.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "Олимпиада - это прекрасный момент, чтобы символизировать мир, уважение к международному праву и международное сотрудничество".

Читайте также: Украина готова к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026, - МИД

Сьогодні оон, це нечемна організація, ні на що не здатна, тільки лозунгами кидається!!! оон треба або ліквідувати або серйозно реформувати!!!
31.01.2026 04:13 Ответить
Що цікаво, війни в Україні - нема.
Є "СВО"
Тому ***** і не переставатиме обстрілювати Україну.
31.01.2026 01:30 Ответить
Распустите уже эту никому ненужную шарашку. От неё толку как от козла молока!
31.01.2026 02:15 Ответить
Хоча б на час, проведення зимової олімпіади...
31.01.2026 08:45 Ответить
"Нікчемна"...
31.01.2026 04:27 Ответить
Дякую!!!
31.01.2026 07:09 Ответить
Невзоров говорив, що Путіна точно зможуть зупинити стінки його могили. В поки Путін є, поки і буде війна.
31.01.2026 05:57 Ответить
На сросії таких як пукін при владі багато,ще і гірші є,війна буде поки є сросія,Україна сросії не дає бути " великой" ні історично,а ні фізично.
31.01.2026 07:54 Ответить
гутеріш, шанувальник водкі, чорной ікри і маасковскіх мальчіков с резіновими попкамі, скиглить що грошей нема.
от, як бути?
припиняти супротив, на час олімпіади?
31.01.2026 06:03 Ответить
то ще фіґня...ви на прапор ООН гляньте...
Так вони ж, Плоскоземельці
31.01.2026 07:42 Ответить
До фунтіка , можеш закликати
31.01.2026 06:26 Ответить
Закликають кого? Обратітєсь во всємірную лігу сєксуальних рєформ.
31.01.2026 06:53 Ответить
Ага! Щассс! Кацапи всі війни останніх 20 років починали під час олімпіад. Літні Олімпійські Ігри 2008 проходили у Пекіні, столиці КНР з 8 по 24 серпня 2008 року. Церемонія відкриття відбулася в 8:08 за місцевим часом. Втогнення у Грузію кацапи здійснили 8.08.2008. Зимові Олімпійські ігри 2014 року (XXII зимові Олімпійські ігри) проходили з 7 по 23 лютого 2014 року в Сочі (кацапія). 20 лютого 2014-го року кацапи вторглися в український Крим.
31.01.2026 07:17 Ответить
Закликайки
31.01.2026 07:37 Ответить
Вони реально там дебіли....
31.01.2026 07:38 Ответить
«Олімпіада - це чудовий момент, щоб символізувати ( імітувати) мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю» …

Какие же лицемерные твари !
Вы типа остановитесь , проведите ВЕСЕЛО И ДРУЖНО Олимпиаду, а потом дальше можете друг друга убивать …
Старый маразматик гутериш подстать ***** и тамПону …
31.01.2026 08:14 Ответить
Хто вже в цьому кривавому Світі слухає цю бутафорію під назвою "ООН".
Та й не без допомоги самої ООН (лицемірної брехні та бездіяльності) цей Світ вмивається кровю.
31.01.2026 08:20 Ответить
"ООН закликає зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор"

а после можете убивать друг друга сколько хотите. хорошая контора
31.01.2026 10:30 Ответить
Это потужно
31.01.2026 11:15 Ответить
Ага, по логике ООН, если бы не было Олимпийских игр - то воюйте себе на здоровье и нас не отвлекайте на эти пустяки.
31.01.2026 11:22 Ответить
За караще "з етичних міркувань" ви олімпійців-кацапів би до Ігор не допустили!
31.01.2026 12:36 Ответить
 
 