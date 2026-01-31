ООН призывает остановить все войны в мире на время проведения зимних Олимпийских игр
ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире.
Об этом пишет Euronews, информирует Цензор.НЕТ.
Детали предложения
Поддержанное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, предложенное перемирие охватывает проведение зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта, а также предусматривает дополнительную неделю до и после каждого из этих мероприятий.
"Из этических соображений мы хотим дать понять, что священное олимпийское перемирие должно соблюдаться. На практике это не всегда возможно, но послание доходит до каждого уголка мира", - заявил директор Международного центра Олимпийского перемирия в Афинах Константинос Филис.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "Олимпиада - это прекрасный момент, чтобы символизировать мир, уважение к международному праву и международное сотрудничество".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є "СВО"
Тому ***** і не переставатиме обстрілювати Україну.
от, як бути?
припиняти супротив, на час олімпіади?
Так вони ж, Плоскоземельці
Какие же лицемерные твари !
Вы типа остановитесь , проведите ВЕСЕЛО И ДРУЖНО Олимпиаду, а потом дальше можете друг друга убивать …
Старый маразматик гутериш подстать ***** и тамПону …
Та й не без допомоги самої ООН (лицемірної брехні та бездіяльності) цей Світ вмивається кровю.
а после можете убивать друг друга сколько хотите. хорошая контора