ООН призывает остановить все войны в мире на время проведения зимних Олимпийских игр

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире.

Детали предложения

Поддержанное резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, предложенное перемирие охватывает проведение зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта, а также предусматривает дополнительную неделю до и после каждого из этих мероприятий.

"Из этических соображений мы хотим дать понять, что священное олимпийское перемирие должно соблюдаться. На практике это не всегда возможно, но послание доходит до каждого уголка мира", - заявил директор Международного центра Олимпийского перемирия в Афинах Константинос Филис.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что "Олимпиада - это прекрасный момент, чтобы символизировать мир, уважение к международному праву и международное сотрудничество".

