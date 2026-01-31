ООН закликає зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор
ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі.
Про це пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі пропозиції
Підтримане резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, запропоноване перемир’я охоплює проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня, а також передбачає додатковий тиждень до і після кожного із цих заходів.
"З етичних міркувань ми хочемо дати зрозуміти, що священне олімпійське перемир’я має дотримуватися. На практиці це не завжди можливо, але послання доходить до кожного куточка світу", - заявив директор Міжнародного центру Олімпійського перемир'я в Афінах Константінос Філіс.
Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "Олімпіада - це чудовий момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю".
Є "СВО"
Тому ***** і не переставатиме обстрілювати Україну.
от, як бути?
припиняти супротив, на час олімпіади?
Так вони ж, Плоскоземельці
Какие же лицемерные твари !
Вы типа остановитесь , проведите ВЕСЕЛО И ДРУЖНО Олимпиаду, а потом дальше можете друг друга убивать …
Старый маразматик гутериш подстать ***** и тамПону …
Та й не без допомоги самої ООН (лицемірної брехні та бездіяльності) цей Світ вмивається кровю.
а после можете убивать друг друга сколько хотите. хорошая контора