"ООН закликає зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор"

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі.

Деталі пропозиції

Підтримане резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, запропоноване перемир’я охоплює проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня, а також передбачає додатковий тиждень до і після кожного із цих заходів.

"З етичних міркувань ми хочемо дати зрозуміти, що священне олімпійське перемир’я має дотримуватися. На практиці це не завжди можливо, але послання доходить до кожного куточка світу", - заявив директор Міжнародного центру Олімпійського перемир'я в Афінах Константінос Філіс.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "Олімпіада - це чудовий момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю".

