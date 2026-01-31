Новини
2 359 23

ООН закликає зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор

Генасамблея ООН закликала до дотримання Олімпійського перемир’я

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі.

Про це пише Euronews, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі пропозиції

Підтримане резолюцією Генеральної Асамблеї ООН, запропоноване перемир’я охоплює проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня, а також передбачає додатковий тиждень до і після кожного із цих заходів.

"З етичних міркувань ми хочемо дати зрозуміти, що священне олімпійське перемир’я має дотримуватися. На практиці це не завжди можливо, але послання доходить до кожного куточка світу", - заявив директор Міжнародного центру Олімпійського перемир'я в Афінах Константінос Філіс.

Своєю чергою генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "Олімпіада - це чудовий момент, щоб символізувати мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю".

Читайте також: Україна готова до перемир’я з Росією на час Олімпіади-2026, - МЗС

Автор: 

Олімпіада ООН перемир'я
Топ коментарі
31.01.2026 04:13 Відповісти
Що цікаво, війни в Україні - нема.
Є "СВО"
Тому ***** і не переставатиме обстрілювати Україну.
31.01.2026 01:30 Відповісти
Распустите уже эту никому ненужную шарашку. От неё толку как от козла молока!
31.01.2026 02:15 Відповісти
Хоча б на час, проведення зимової олімпіади...
31.01.2026 08:45 Відповісти
Сьогодні оон, це нечемна організація, ні на що не здатна, тільки лозунгами кидається!!! оон треба або ліквідувати або серйозно реформувати!!!
31.01.2026 04:13 Відповісти
"Нікчемна"...
31.01.2026 04:27 Відповісти
Дякую!!!
31.01.2026 07:09 Відповісти
Невзоров говорив, що Путіна точно зможуть зупинити стінки його могили. В поки Путін є, поки і буде війна.
31.01.2026 05:57 Відповісти
На сросії таких як пукін при владі багато,ще і гірші є,війна буде поки є сросія,Україна сросії не дає бути " великой" ні історично,а ні фізично.
31.01.2026 07:54 Відповісти
гутеріш, шанувальник водкі, чорной ікри і маасковскіх мальчіков с резіновими попкамі, скиглить що грошей нема.
от, як бути?
припиняти супротив, на час олімпіади?
31.01.2026 06:03 Відповісти
то ще фіґня...ви на прапор ООН гляньте...
Так вони ж, Плоскоземельці
31.01.2026 07:42 Відповісти
До фунтіка , можеш закликати
31.01.2026 06:26 Відповісти
Закликають кого? Обратітєсь во всємірную лігу сєксуальних рєформ.
31.01.2026 06:53 Відповісти
Ага! Щассс! Кацапи всі війни останніх 20 років починали під час олімпіад. Літні Олімпійські Ігри 2008 проходили у Пекіні, столиці КНР з 8 по 24 серпня 2008 року. Церемонія відкриття відбулася в 8:08 за місцевим часом. Втогнення у Грузію кацапи здійснили 8.08.2008. Зимові Олімпійські ігри 2014 року https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96+%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96+%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8+2014&oq=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B0%D0%B4%D0%B0+2014&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAY4wIYgAQyCggAEAAY4wIYgAQyBwgBEC4YgAQyCggCEAAYgAQYogQyBwgDEAAY7wUyCggEEAAYgAQYogQyCggFEAAYgAQYogQyCggGEAAYgAQYogTSAQkyMTYwOWowajeoAhSwAgHxBbGdIGw6jfbz&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8&ved=2ahUKEwiczZ3PgrWSAxXqRvEDHa6cGF0QgK4QegYIAQgAEAM (XXII зимові Олімпійські ігри) проходили з 7 по 23 лютого 2014 року в Сочі (кацапія). 20 лютого 2014-го року кацапи вторглися в український Крим.
31.01.2026 07:17 Відповісти
Закликайки
31.01.2026 07:37 Відповісти
Вони реально там дебіли....
31.01.2026 07:38 Відповісти
«Олімпіада - це чудовий момент, щоб символізувати ( імітувати) мир, повагу до міжнародного права та міжнародну співпрацю» …

Какие же лицемерные твари !
Вы типа остановитесь , проведите ВЕСЕЛО И ДРУЖНО Олимпиаду, а потом дальше можете друг друга убивать …
Старый маразматик гутериш подстать ***** и тамПону …
31.01.2026 08:14 Відповісти
Хто вже в цьому кривавому Світі слухає цю бутафорію під назвою "ООН".
Та й не без допомоги самої ООН (лицемірної брехні та бездіяльності) цей Світ вмивається кровю.
31.01.2026 08:20 Відповісти
"ООН закликає зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор"

а после можете убивать друг друга сколько хотите. хорошая контора
31.01.2026 10:30 Відповісти
Это потужно
31.01.2026 11:15 Відповісти
Ага, по логике ООН, если бы не было Олимпийских игр - то воюйте себе на здоровье и нас не отвлекайте на эти пустяки.
31.01.2026 11:22 Відповісти
За караще "з етичних міркувань" ви олімпійців-кацапів би до Ігор не допустили!
31.01.2026 12:36 Відповісти
 
 