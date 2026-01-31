Пропуск транспортных средств и товаров на украинско-молдавской границе возобновлен
На украинско-молдавской границе временно приостановлен пропуск транспорта и грузов. Причиной стал сбой в работе центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Гостаможслужбы.
Детали
"Вниманию граждан и международных перевозчиков, которые планируют пересекать границу с Республикой Молдова. Сообщаем, что на украинско-молдавской границе временно не осуществляется пропуск транспортных средств и товаров в связи с выходом из строя центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова. Просим учитывать данную информацию при планировании пересечения границы!", - говорится в сообщении.
Более подробная информация не известна.
Обновление
В 16.13 в Гостаможслужбе сообщили, что пропуск транспортных средств и товаров на украинско-молдавской границе полностью восстановлен.
После восстановления функционирования центральных баз данных таможенных органов Республики Молдова пункты пропуска работают в штатном режиме.
