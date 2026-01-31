Пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні відновлено
На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинено пропуск транспорту та вантажів. Причиною став збій у роботі центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.
Деталі
"До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова. Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова. Просимо враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації не відомо.
Оновлення
О 16.13 в Держмитслужбі повідомили, що пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні повністю відновлено.
Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі.
