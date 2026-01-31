Пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні відновлено

На українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинено пропуск транспорту та вантажів. Причиною став збій у роботі центральних баз даних митних органів Республіки Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держмитслужби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Республікою Молдова. Повідомляємо, що на українсько-молдовському кордоні тимчасово не здійснюється пропуск транспортних засобів і товарів у зв’язку з виходом з ладу центральних баз даних митних органів Республіки Молдова. Просимо враховувати дану інформацію при плануванні перетину кордону!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації не відомо.

Також читайте: ДПСУ спростувала інформацію про виїзд понад 500 тис. молоді з України протягом пів року

Оновлення

О 16.13 в Держмитслужбі повідомили, що пропуск транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському кордоні повністю відновлено.

Після відновлення функціонування центральних баз даних митних органів Республіки Молдова пункти пропуску працюють у штатному режимі.