Россияне сбросили ФАБ на Краматорск: повреждены дома и электросеть
Днем 31 января российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, в результате которого были повреждены жилые дома и электросеть.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Сегодня днем, 31 января, Краматорск подвергся авиаудару: в 15:20, с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по открытой местности в частном секторе", - говорится в сообщении.
- По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
- Повреждения получили два жилых дома и электросеть.
"Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все соответствующие службы", - отметили в ГВА.
