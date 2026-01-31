Россияне сбросили ФАБ на Краматорск: повреждены дома и электросеть

Днем 31 января российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, в результате которого были повреждены жилые дома и электросеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Сегодня днем, 31 января, Краматорск подвергся авиаудару: в 15:20, с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по открытой местности в частном секторе", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Повреждения получили два жилых дома и электросеть.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: двое погибших и пятеро раненых, враг атаковал три района области. ФОТОрепортаж

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все соответствующие службы", - отметили в ГВА.