Россияне сбросили ФАБ на Краматорск: повреждены дома и электросеть

Авиаудар ФАБ-250 по Краматорску: пострадавших нет

Днем 31 января российские войска нанесли авиационный удар по Краматорску, в результате которого были повреждены жилые дома и электросеть.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Краматорский городской совет.

"Сегодня днем, 31 января, Краматорск подвергся авиаудару: в 15:20, с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК, российские войска нанесли удар по открытой местности в частном секторе", - говорится в сообщении.

  • По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
  • Повреждения получили два жилых дома и электросеть.

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора, работают все соответствующие службы", - отметили в ГВА.

Де ПОТУЖміндічі? Де дрони-перехоплґвачі? Де зенитні дрони? Де стіна дронів ? Де ракетні програми ???
31.01.2026 22:22 Ответить
Де, де... В ... рифмі...(((
31.01.2026 23:50 Ответить
 
 