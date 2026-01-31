Сутки в Донецкой области: двое погибших и пятеро раненых, враг атаковал три района области

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 31 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 6 домов, в Заповедном — 5, в Грузском — 3, в Торецком — 1.

Краматорский район

  • В Николаевке повреждены автомобиль, хозяйственная постройка и теплосеть.
  • В Райгородке 1 человек погиб и 3 ранены, поврежден автомобиль.
  • В Рай-Александровке повреждены 7 частных домов.
  • В Малиновке повреждены 2 дома и линия электропередач.
  • В Краматорске повреждены 5 частных домов.
  • В Андреевской общине повреждена линия электропередач.
  • В Дружковке 2 человека ранены.
  • В Алексеево-Дружковке - 1 человек погиб.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 172 человека, в том числе 35 детей.

