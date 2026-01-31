Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, ворог атакував три райони області

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 31 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Грузькому — 3, у Торецькому — 1.

Краматорський район

  • У Миколаївці пошкоджено авто, господарчу споруду і тепломережу.
  • У Райгородку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено автомобіль.
  • У Рай-Олександрівці пошкоджено 7 приватних будинків.
  • У Малинівці пошкоджено 2 будинки та лінію електропередач.
  • У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків.
  • В Андріївській громаді пошкоджено лінію електропередач.
  • У Дружківці 2 людини поранені.
  • В Олексієво-Дружківці - 1 людина загинула.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 172 людини, зокрема 35 дітей.

Обстріли Донеччини
