Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, ворог атакував три райони області
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 31 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Грузькому — 3, у Торецькому — 1.
Краматорський район
- У Миколаївці пошкоджено авто, господарчу споруду і тепломережу.
- У Райгородку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено автомобіль.
- У Рай-Олександрівці пошкоджено 7 приватних будинків.
- У Малинівці пошкоджено 2 будинки та лінію електропередач.
- У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків.
- В Андріївській громаді пошкоджено лінію електропередач.
- У Дружківці 2 людини поранені.
- В Олексієво-Дружківці - 1 людина загинула.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 172 людини, зокрема 35 дітей.
