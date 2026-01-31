Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, ворог атакував три райони області

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 31 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Покровський район

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Заповідному — 5, у Грузькому — 3, у Торецькому — 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено авто, господарчу споруду і тепломережу.

У Райгородку 1 людина загинула і 3 поранені , пошкоджено автомобіль.

, пошкоджено автомобіль. У Рай-Олександрівці пошкоджено 7 приватних будинків.

У Малинівці пошкоджено 2 будинки та лінію електропередач.

У Краматорську пошкоджено 5 приватних будинків.

В Андріївській громаді пошкоджено лінію електропередач.

У Дружківці 2 людини поранені .

. В Олексієво-Дружківці - 1 людина загинула.

Також дивіться: Доба на Донеччині: двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 172 людини, зокрема 35 дітей.

Також дивіться: РФ вдарила по авто комунальників біля Слов’янська: один загиблий і двоє поранених. ФОТО

Наслідки атак



