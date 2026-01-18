Доба на Донеччині: двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 18 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.

У Грузькому та Золотому Колодязі — по 3.

У Кучеревому Яру — 2.

У Торецькому та Веселому — по 1.

Краматорський район

У Миколаївській громаді пошкоджено 4 будинки і знищено господарчу споруду

У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю.

В Олександрівській громаді пошкоджено автомобіль та лінію електропередач.

У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину , пошкоджено 5 будинків.

У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 420 людей, зокрема 55 дітей.

