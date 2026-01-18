УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7208 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
448 0

Доба на Донеччині: двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 18 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

  • У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.
  • У Грузькому та Золотому Колодязі — по 3.
  • У Кучеревому Яру — 2.
  • У Торецькому та Веселому — по 1.

Краматорський район

  • У Миколаївській громаді пошкоджено 4 будинки і знищено господарчу споруду
  • У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю.
  • В Олександрівській громаді пошкоджено автомобіль та лінію електропередач.
  • У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 5 будинків.
  • У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 420 людей, зокрема 55 дітей.

Наслідки обстрілів

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстріл (33615) Донецька область (11033) Бахмутський район (828) Покровський район (1719) Кіндратівка (7) Спасько-Михайлівка (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 