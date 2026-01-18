Доба на Донеччині: двоє поранених, атаковано три райони області. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є поранені.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 18 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
- У Затишку Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.
- У Грузькому та Золотому Колодязі — по 3.
- У Кучеревому Яру — 2.
- У Торецькому та Веселому — по 1.
Краматорський район
- У Миколаївській громаді пошкоджено 4 будинки і знищено господарчу споруду
- У Ясногірці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю.
- В Олександрівській громаді пошкоджено автомобіль та лінію електропередач.
- У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 5 будинків.
- У Кіндратівці Дружківської громади поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Зазначається, що загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 420 людей, зокрема 55 дітей.
