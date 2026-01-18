Сутки в Донецкой области: двое раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 18 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
- В Затишье Шаховской громады повреждены 5 домов.
- В Грузском и Золотом Колодезе — по 3.
- В Кучеревом Яре — 2.
- В Торецком и Веселом — по 1.
Краматорский район
- В Николаевской громаде повреждены 4 дома и уничтожено хозяйственное сооружение
- В Ясногорке Краматорской громады повреждено административное здание.
- В Александровской громаде поврежден автомобиль и линия электропередач.
- В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады ранен человек, повреждены 5 домов.
- В Кондратовке Дружковской громады ранен человек.
Бахмутский район
В Резницовке Северской громады поврежден дом.
Отмечается, что в целом за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 420 человек, в том числе 55 детей.
Последствия обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль