Сутки в Донецкой области: двое раненых, атакованы три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 18 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Затишье Шаховской громады повреждены 5 домов.

В Грузском и Золотом Колодезе — по 3.

В Кучеревом Яре — 2.

В Торецком и Веселом — по 1.

Краматорский район

В Николаевской громаде повреждены 4 дома и уничтожено хозяйственное сооружение

В Ясногорке Краматорской громады повреждено административное здание.

В Александровской громаде поврежден автомобиль и линия электропередач.

В Спаско-Михайловке Новодонецкой громады ранен человек , повреждены 5 домов.

, повреждены 5 домов. В Кондратовке Дружковской громады ранен человек.

Бахмутский район

В Резницовке Северской громады поврежден дом.

Отмечается, что в целом за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 420 человек, в том числе 55 детей.

