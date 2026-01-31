УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7416 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Донеччини
1 488 2

Росіяни скинули ФАБ на Краматорськ: пошкоджено будинки та електромережу

Авіаудар ФАБ-250 по Краматорську: постраждалих немає

Удень 31 січня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, внаслідок якого зазнали пошкоджень житлові будинки та електромережа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Сьогодні вдень, 31 січня, Краматорськ зазнав авіаудару: о 15:20, з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по відкритій місцевості в приватному секторі", - Ідеться в повідомленні.

  • За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
  • Пошкоджень зазнали два житлових будинки та електромережа.

Також дивіться: Доба на Донеччині: двоє загиблих і п’ятеро поранених, ворог атакував три райони області. ФОТОрепортаж

"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби", - зазначили в МВА.

Автор: 

Краматорськ (899) ФАБ (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де ПОТУЖміндічі? Де дрони-перехоплґвачі? Де зенитні дрони? Де стіна дронів ? Де ракетні програми ???
показати весь коментар
31.01.2026 22:22 Відповісти
Де, де... В ... рифмі...(((
показати весь коментар
31.01.2026 23:50 Відповісти
 
 