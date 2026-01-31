Росіяни скинули ФАБ на Краматорськ: пошкоджено будинки та електромережу
Удень 31 січня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, внаслідок якого зазнали пошкоджень житлові будинки та електромережа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду.
"Сьогодні вдень, 31 січня, Краматорськ зазнав авіаудару: о 15:20, з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по відкритій місцевості в приватному секторі", - Ідеться в повідомленні.
- За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
- Пошкоджень зазнали два житлових будинки та електромережа.
"Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби", - зазначили в МВА.
