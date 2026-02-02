Европа обеспечивает 100% финансовой помощи Украине и готова к диалогу с РФ, - Барро

Фото: leparisien.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 100% финансовой помощи Украине обеспечивает Европа, при этом Париж не исключает диалога с Россией, чтобы отстаивать собственные интересы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Барро заявил в интервью Liberation.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - отметил Барро.

Путин не демонстрирует желания мира

Глава МИД Франции подчеркнул, что Кремль не демонстрирует готовности к миру. 

В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них - обстрел пассажирского поезда "Барвинково-Львов-Чоп", который Барро назвал военным преступлением.

Читайте также: Новый пакет санкций ЕС должен заблокировать российский "теневой флот", - Барро

Европа обеспечивает финансовую и военную поддержку Украины

Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев, которые обеспечивают финансовую, военную и разведывательную помощь.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - отметил Барро.

Автор: 

помощь (8306) россия (97465) Украина (44348) Барро Жан-Ноэль (80)
Топ комментарии
+4
"готова до діалогу з РФ" - РФ коли це читає розуміє що ви готові пробачити їй все, а значить можна ще погеноцидити і коли уже буде ДІЙСНО в них еконмоіка валитись тоді сказати "ми готові проявити жест доброї волі " і ви радісно з ними все нормалізуєте.

Класно ж так?
показать весь комментарий
02.02.2026 07:58 Ответить
+2
А тобі не пі*уй було, коли тутсі вбивали і палили хуту? Ти для "охочих" від тих негрів відрізняєшся лише кольором шкіри. Більше нічим.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:21 Ответить
+1
Французам більше треба думати над тим як би так зробити, щоб снаряд 155-го калібру подешевшав. Ну чи що б 152-й калібр подорожчав. Та й увесь Захід цим має бути стурбований.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:19 Ответить
Читає, і ти одне з москвоботів.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:26 Ответить
тільки війська охочих з надавати відповідь,
а поки русня вбиваває, палить по пологових будинках і охочим *****...
показать весь комментарий
02.02.2026 08:01 Ответить
тутсі та хуту планували захопити весь африканський континент? Може, інші континенти? Може - спонсорували терористів по всьому світу? Чи труїли Литвиненка та Скрипалів в Лондоні?

кацапе, тут водкі нєт, іді дамой
показать весь комментарий
02.02.2026 12:11 Ответить
окомунячились - забули корні..
показать весь комментарий
02.02.2026 08:11 Ответить
Барро ,в тебе жаба з дупи стирчить
показать весь комментарий
02.02.2026 08:14 Ответить
вони більше думають де жаб брати ,а на болотах їх багато
показать весь комментарий
02.02.2026 08:21 Ответить
Та й про газ, нафту, метал, добрива теж треба думати.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:25 Ответить
Не дають їм спокійно спати дешеві мін. ресурси рашки
показать весь комментарий
02.02.2026 08:22 Ответить
Бо вся багата європейська економіка і була багатою за їх рахунок.
показать весь комментарий
02.02.2026 08:23 Ответить
**** руда - де 2 поправка?
показать весь комментарий
02.02.2026 08:35 Ответить
доня,
так можу я, легально придбавший ствол і мати лайсенс на його носити,
чи те вже мій смертий приговор і ти мене вбьєш?
показать весь комментарий
02.02.2026 08:45 Ответить
Барро вирішив побалакати з сараною?
показать весь комментарий
02.02.2026 10:19 Ответить
хто дівчинку годує-той її і танцює,як то кажуть.
показать весь комментарий
02.02.2026 10:35 Ответить
 
 