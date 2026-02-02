Европа обеспечивает 100% финансовой помощи Украине и готова к диалогу с РФ, - Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 100% финансовой помощи Украине обеспечивает Европа, при этом Париж не исключает диалога с Россией, чтобы отстаивать собственные интересы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Барро заявил в интервью Liberation.

"Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому", - отметил Барро.

Путин не демонстрирует желания мира

Глава МИД Франции подчеркнул, что Кремль не демонстрирует готовности к миру.

В частности, это подтверждают последние обстрелы РФ по мирному населению. Среди них - обстрел пассажирского поезда "Барвинково-Львов-Чоп", который Барро назвал военным преступлением.

Европа обеспечивает финансовую и военную поддержку Украины

Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев, которые обеспечивают финансовую, военную и разведывательную помощь.

"Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы... Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев", - отметил Барро.

