Європа забезпечує 100% фіндопомоги Україні та готова до діалогу з РФ, - Барро

Франція не відкидає діалог з РФ, попри підтримку України — Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 100% фінансової допомоги Україні забезпечує Європа, водночас Париж не виключає діалог з Росією, щоб відстоювати власні інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Барро заявив в інтерв'ю Liberation.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - зазначив Барро.

Путін не демонструє бажання миру

Глава МЗС Франції наголосив, що Кремль не демонструє готовності до миру. 

Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ по мирному населенню. Серед них – обстріл пасажирського поїзда "Барвінкове – Львів, Чоп", які Барро назвав воєнним злочином.

Європа забезпечує фінансову й військову підтримку України

Міністр закордонних справ Франції наголосив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку європейців, які забезпечують фінансову, військову та розвідувальну допомогу.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи…Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - зазначив Барро.

+4
"готова до діалогу з РФ" - РФ коли це читає розуміє що ви готові пробачити їй все, а значить можна ще погеноцидити і коли уже буде ДІЙСНО в них еконмоіка валитись тоді сказати "ми готові проявити жест доброї волі " і ви радісно з ними все нормалізуєте.

Класно ж так?
02.02.2026 07:58 Відповісти
+2
А тобі не пі*уй було, коли тутсі вбивали і палили хуту? Ти для "охочих" від тих негрів відрізняєшся лише кольором шкіри. Більше нічим.
02.02.2026 08:21 Відповісти
+1
Французам більше треба думати над тим як би так зробити, щоб снаряд 155-го калібру подешевшав. Ну чи що б 152-й калібр подорожчав. Та й увесь Захід цим має бути стурбований.
02.02.2026 08:19 Відповісти
02.02.2026 07:58 Відповісти
Читає, і ти одне з москвоботів.
02.02.2026 08:26 Відповісти
тільки війська охочих з надавати відповідь,
а поки русня вбиваває, палить по пологових будинках і охочим *****...
02.02.2026 08:01 Відповісти
02.02.2026 08:21 Відповісти
тутсі та хуту планували захопити весь африканський континент? Може, інші континенти? Може - спонсорували терористів по всьому світу? Чи труїли Литвиненка та Скрипалів в Лондоні?

кацапе, тут водкі нєт, іді дамой
02.02.2026 12:11 Відповісти
окомунячились - забули корні..
02.02.2026 08:11 Відповісти
Барро ,в тебе жаба з дупи стирчить
02.02.2026 08:14 Відповісти
02.02.2026 08:19 Відповісти
вони більше думають де жаб брати ,а на болотах їх багато
02.02.2026 08:21 Відповісти
Та й про газ, нафту, метал, добрива теж треба думати.
02.02.2026 08:25 Відповісти
Не дають їм спокійно спати дешеві мін. ресурси рашки
02.02.2026 08:22 Відповісти
Бо вся багата європейська економіка і була багатою за їх рахунок.
02.02.2026 08:23 Відповісти
**** руда - де 2 поправка?
02.02.2026 08:35 Відповісти
доня,
так можу я, легально придбавший ствол і мати лайсенс на його носити,
чи те вже мій смертий приговор і ти мене вбьєш?
02.02.2026 08:45 Відповісти
Барро вирішив побалакати з сараною?
02.02.2026 10:19 Відповісти
хто дівчинку годує-той її і танцює,як то кажуть.
02.02.2026 10:35 Відповісти
 
 