Європа забезпечує 100% фіндопомоги Україні та готова до діалогу з РФ, - Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 100% фінансової допомоги Україні забезпечує Європа, водночас Париж не виключає діалог з Росією, щоб відстоювати власні інтереси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Барро заявив в інтерв'ю Liberation.

"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - зазначив Барро.

Путін не демонструє бажання миру

Глава МЗС Франції наголосив, що Кремль не демонструє готовності до миру.

Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ по мирному населенню. Серед них – обстріл пасажирського поїзда "Барвінкове – Львів, Чоп", які Барро назвав воєнним злочином.

Європа забезпечує фінансову й військову підтримку України

Міністр закордонних справ Франції наголосив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку європейців, які забезпечують фінансову, військову та розвідувальну допомогу.

"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи…Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - зазначив Барро.

