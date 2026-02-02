Європа забезпечує 100% фіндопомоги Україні та готова до діалогу з РФ, - Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що 100% фінансової допомоги Україні забезпечує Європа, водночас Париж не виключає діалог з Росією, щоб відстоювати власні інтереси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Барро заявив в інтерв'ю Liberation.
"Європейці, які зараз є основними фінансовими та військовими спонсорами України, повинні мати канал для відстоювання своїх інтересів, не делегуючи відповідальність нікому іншому", - зазначив Барро.
Путін не демонструє бажання миру
Глава МЗС Франції наголосив, що Кремль не демонструє готовності до миру.
Зокрема, це підтверджують останні обстріли РФ по мирному населенню. Серед них – обстріл пасажирського поїзда "Барвінкове – Львів, Чоп", які Барро назвав воєнним злочином.
Європа забезпечує фінансову й військову підтримку України
Міністр закордонних справ Франції наголосив, що Україна може розраховувати на непохитну підтримку європейців, які забезпечують фінансову, військову та розвідувальну допомогу.
"Сьогодні 100% фінансової допомоги Україні надходить з Європи. Основна частина розвідувальної та військової підтримки також надходить з Європи…Україна знає, що може розраховувати на непохитну підтримку європейців", - зазначив Барро.
