Удар по Черкасщине: враг атаковал 15 БПЛА, повреждены предприятия

Украинские защитники неба уничтожили почти все беспилотники, которыми россияне атаковали ночью Черкасскую область. Однако зафиксированы повреждения домов, гаражей и предприятий. Есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"РФ атаковала Черкасскую область 15 беспилотниками, почти все удалось сбить. Последствия удара зафиксированы в разных районах области, в том числе и в Черкассах - повреждены 2 частных дома, 8 гаражей, 8 автомобилей. Также пострадали 3 частных предприятия", - отметил он.

Табурец рассказал, что спасатели спасли трех человек из разрушенных домов. Четвертый обратился к врачам самостоятельно. Все четверо травмированных находятся в больнице.

Что предшествовало?

Ночью 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть травмированные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: под ударами - Харьков и 5 населенных пунктов, двое раненых, повреждены дома. ФОТО