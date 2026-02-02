Удар по Черкасщине: враг атаковал 15 БПЛА, повреждены предприятия
Украинские защитники неба уничтожили почти все беспилотники, которыми россияне атаковали ночью Черкасскую область. Однако зафиксированы повреждения домов, гаражей и предприятий. Есть пострадавшие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Ми-Україна" сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"РФ атаковала Черкасскую область 15 беспилотниками, почти все удалось сбить. Последствия удара зафиксированы в разных районах области, в том числе и в Черкассах - повреждены 2 частных дома, 8 гаражей, 8 автомобилей. Также пострадали 3 частных предприятия", - отметил он.
Табурец рассказал, что спасатели спасли трех человек из разрушенных домов. Четвертый обратился к врачам самостоятельно. Все четверо травмированных находятся в больнице.

