Удар по Черкащині: ворог атакував 15 БпЛА, пошкоджені підприємства

Українські захисники неба знищили майже всі безпілотники, якими росіяни атакували вночі Черкаську область. Проте зафіксовані пошкодження будинків, гаражів та підприємств. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"РФ атакувала Черкащину 15 безпілотниками, майже всі вдалося збити. Наслідки удару зафіксовані у різних районах області, зокрема й в Черкасах - пошкоджено 2 приватні будинки, 8 гаражів, 8 авто. Також постраждали 3 приватних підприємства", - зазначив він.

Табурець розповів, що рятувальники врятували трьох осіб з будинків, які були зруйновані. Четвертий звернувся до лікарів самостійно. Всі четверо травмованих знаходяться у лікарні.

Що передувало?

