Доба на Харківщині: під ударами Харків та 5 населених пунктів, двоє поранених, пошкоджено будинки
Упродовж минулої доби, 1 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки.
Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова.
Чим ворог бив по Харківщині?
За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 3 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 5 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 22 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 автомобілі;
- у Богодухівському районі пошкоджено зупинку (с. Карасівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук);
- у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, 2 магазини, 2 автомобілі (с. Хотімля)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль