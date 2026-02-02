Доба на Харківщині: під ударами Харків та 5 населених пунктів, двоє поранених, пошкоджено будинки

Упродовж минулої доби, 1 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 5 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки.

Ворог атакував БпЛА Немишлянський, Шевченківський і Слобідський райони Харкова.

Чим ворог бив по Харківщині?

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 22 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено багатоквартирний будинок, 2 автомобілі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено зупинку (с. Карасівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 приватні будинки, електромережі (с. Новоселівка), автомобіль (сел. Великий Бурлук);
  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Новий Бурлук), приватний будинок, 2 магазини, 2 автомобілі (с. Хотімля)

обстріл харківщини
