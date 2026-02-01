У січні від російських обстрілів Харкова загинули 9 людей, зокрема дитина, ще 95 осіб постраждали, - ОВА

Упродовж січня зафіксовано 75 російських обстрілів Харкова, унаслідок чого є загиблі та постраждалі, серед яких – діти.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

Чим били росіяни?

Окупанти використовували для атак широкий спектр засобів ураження - від важкої балістики типу "Іскандер-М" та реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" до керованих авіабомб і масованих атак "Шахедами".

"Окремо хочу звернути увагу на загрозу, яку багато хто недооцінює, - різноманіття малих безпілотників. Їхня підступність у тому, що вони важко прогнозуються, часто застосовуються точково і не завжди одразу ідентифікуються як серйозна небезпека. У багатьох випадках такі дрони падали без детонації або без наслідків. Але при влучанні вони здатні наробити чимало біди", - наголосив Терехов.

Жертви обстрілів

Зазначається, що за місяць постраждали 95 осіб, серед них - п’ятеро дітей. Дев’ять осіб, зокрема одна дитина, загинули внаслідок ворожих ударів.

Куди били окупанти?

Під обстрілами перебували всі без винятку райони міста.

Зафіксовано суттєві руйнації в історичному центрі - внаслідок потужних вибухів на початку січня.

Дуже серйозних пошкоджень зазнали критичні об’єкти - теплові та енергетичні підприємства, які ворог цілеспрямовано намагається вивести з ладу саме посеред зими.

Крім того, постраждали школи й дитсадки, промислові підприємства, залізниця, спортивна інфраструктура, гаражні кооперативи, десятки цивільних автівок. Є пошкодження і в житловому секторі.

Тривалість повітряних тривог

У січні сирена в Харкові лунала 187 разів. Загалом це майже 248 годин, тобто фактично десять повних діб постійної тривоги та психологічного тиску.