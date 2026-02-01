В январе от российских обстрелов Харькова погибли 9 человек, в том числе - ребенок, еще 95 человек пострадали, - ОВА
В течение января зафиксировано 75 российских обстрелов Харькова, в результате чего есть погибшие и пострадавшие, среди которых – дети.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
Чем били россияне?
Всего за месяц зафиксировано 75 обстрелов.
Оккупанты использовали для атак широкий спектр средств поражения - от тяжелой баллистики типа "Искандер-М" и реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" до управляемых авиабомб и массированных атак "Шахедами".
"Отдельно хочу обратить внимание на угрозу, которую многие недооценивают, - многообразие малых беспилотников. Их коварство в том, что они трудно прогнозируются, часто применяются точечно и не всегда сразу идентифицируются как серьезная опасность. Во многих случаях такие дроны падали без детонации или без последствий. Но при попадании они способны наделать немало беды", - подчеркнул Терехов.
Жертвы обстрелов
Отмечается, что за месяц пострадали 95 человек, среди них - пятеро детей. Девять человек, в том числе один ребенок, погибли в результате вражеских ударов.
Куда били оккупанты?
Под обстрелами находились все без исключения районы города.
- Зафиксированы существенные разрушения в историческом центре - в результате мощных взрывов в начале января.
- Очень серьезные повреждения получили критические объекты - тепловые и энергетические предприятия, которые враг целенаправленно пытается вывести из строя именно в середине зимы.
Кроме того, пострадали школы и детские сады, промышленные предприятия, железная дорога, спортивная инфраструктура, гаражные кооперативы, десятки гражданских автомобилей. Есть повреждения и в жилом секторе.
Продолжительность воздушных тревог
В январе сирена в Харькове звучала 187 раз. В общей сложности это почти 248 часов, то есть фактически десять полных суток постоянной тревоги и психологического давления.
