Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: пострадали два человека, поврежден энергообъект. Фоторепортаж

Вечером 26 января российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и атаковали город беспилотниками. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Враг применил дроны и ракеты

Зафиксирован удар вражеским БПЛА по Индустриальному району. Последствия уточняются, - сообщил Терехов в 19:19.

По Харькову нанесен ракетный удар. Последствия уточняем, - сообщил он в 19:28.

Есть пострадавшие и повреждения

Впоследствии Терехов написал, что по предварительной информации, вследствие вражеского удара пострадали два человека.

Также есть информация о повреждении жилых многоэтажных домов, школы и детского сада в Индустриальном районе.

Обновленная информация

В Харьковской облпрокуратуре впоследствии рассказали о последствиях вражеской атаки.

По данным следствия, 26 января около 19:15 вооруженные силы РФ нанесли серию ударов по Харькову. Вследствие атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, произошло возгорание здания учебного заведения. Ранение получил охранник. Еще одна работница испытала острую стрессовую реакцию.

Также повреждены многоквартирные дома.

