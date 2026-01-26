Росіяни завдали ударів по Харкову: постраждали дві людини, пошкоджено енергооб’єкт. ФОТОрепортаж

Ввечері 26 січня російські війська завдали ракетного удару по Харкову та атакували місто безпілотниками. Відомо про двох постраждалих.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог застосував дрони і ракети

Зафіксовано удар ворожим БПЛА по Індустріальному району. Наслідки уточнюються, - повідомив Терехов о 19:19.

По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо, - повідомив він о 19:28.

Є постраждалі та пошкодження

Згодом Терехов написав, що за попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару постраждали дві людини.

Також є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків, школи та дитсадка в Індустріальному районі.

Оновлена інформація

У Харківській облпрокуратурі згодом розповіли про наслідки ворожої атаки.

За даними слідства, 26 січня близько 19:15 збройні сили РФ завдали серію ударів по Харкову. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Крім того, сталося займання будівлі навчального закладу. Поранення дістав охоронець. Ще одна працівниця зазнала гострої стресової реакції.

Також пошкоджено багатоквартирні будинки.

