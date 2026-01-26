Ворог атакував Харків та 10 населених пунктів Харківщини: є постраждалі

Упродовж минулої доби, 25 січня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по Харкову

Як зазначається, внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 80-річна жінка.

Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в м. Харків.

Ворог атакував БпЛА Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова.

Чим окупанти били по Харківщині?

За даними ОВА, війська РФ активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:

  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Ланцет";
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 21 БпЛА (тип встановлюється)

Наслідки

  • Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
  • у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль;
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Заміст), магазин (сел. Великий Бурлук);
  • у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Коротич);
  • у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство (м. Лозова);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове).

обстріли Харкова
