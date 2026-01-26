Ворог атакував Харків та 10 населених пунктів Харківщини: є постраждалі
Упродовж минулої доби, 25 січня 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Удари по Харкову
Як зазначається, внаслідок обстрілів у м. Харків постраждала 80-річна жінка.
Також медики надали допомогу 42-річній жінці, яка 24 січня зазнала травм внаслідок обстрілу в м. Харків.
Ворог атакував БпЛА Слобідський, Немишлянський і Київський райони Харкова.
Чим окупанти били по Харківщині?
За даними ОВА, війська РФ активно застосовували по Харківщині різні види озброєння:
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 21 БпЛА (тип встановлюється)
Наслідки
- Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, автомобіль;
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Заміст), магазин (сел. Великий Бурлук);
- у Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки (сел. Коротич);
- у Лозівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство (м. Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Мартове).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль