Враг атаковал Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области: есть пострадавшие

За прошедшие сутки, 25 января 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по Харькову

Как отмечается, в результате обстрелов в г. Харьков пострадала 80-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 42-летней женщине, которая 24 января получила травмы в результате обстрела в г. Харьков.

Враг атаковал БПЛА Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, войска РФ активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:

9 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

3 БПЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон;

21 БПЛА (тип устанавливается)

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль;

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Замист), магазин (пгт. Великий Бурлук);

в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (пос. Коротич);

в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие (г. Лозовая);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Мартовое).





