РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7530 посетителей онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Харьков
815 0

Враг атаковал Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области: есть пострадавшие

За прошедшие сутки, 25 января 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Харькову

Как отмечается, в результате обстрелов в г. Харьков пострадала 80-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 42-летней женщине, которая 24 января получила травмы в результате обстрела в г. Харьков.

Враг атаковал БПЛА Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне попали по многоэтажке в Харькове: ранена женщина. ФОТОрепортаж

Чем оккупанты били по Харьковщине?

По данным ОВА, войска РФ активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 9 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 3 БПЛА типа "Молния";
  • 1 fpv-дрон;
  • 21 БПЛА (тип устанавливается)

Последствия

  • Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
  • в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль;
  • в Купянском районе поврежден частный дом (с. Замист), магазин (пгт. Великий Бурлук);
  • в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (пос. Коротич);
  • в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие (г. Лозовая);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Мартовое).

обстрелы Харькова
обстрелы Харькова

Читайте: Рашисты обстреляли Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области: двое ранены, есть повреждения. ФОТО

Автор: 

обстрел (32395) Харьков (7816) Харьковская область (2591)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 