Враг атаковал Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области: есть пострадавшие
За прошедшие сутки, 25 января 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 10 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Удары по Харькову
Как отмечается, в результате обстрелов в г. Харьков пострадала 80-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 42-летней женщине, которая 24 января получила травмы в результате обстрела в г. Харьков.
Враг атаковал БПЛА Слободской, Немышлянский и Киевский районы Харькова.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
По данным ОВА, войска РФ активно применяли по Харьковской области различные виды вооружения:
- 9 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 3 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 21 БПЛА (тип устанавливается)
Последствия
- Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль;
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Замист), магазин (пгт. Великий Бурлук);
- в Харьковском районе повреждены 2 частных дома (пос. Коротич);
- в Лозовском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие (г. Лозовая);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Мартовое).
