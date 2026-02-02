Сутки на Харьковщине: под ударами - Харьков и 5 населенных пунктов, двое раненых, повреждены дома
За минувшие сутки, 1 февраля 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской громады пострадали 20-летняя и 52-летняя женщины.
Враг атаковал БПЛА Немишлянский, Шевченковский и Слободской районы Харькова.
Чем враг бил по Харьковской области?
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 3 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 5 БПЛА типа "Молния";
- 1 fpv-дрон;
- 22 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харькове поврежден многоквартирный дом, 2 автомобиля;
- в Богодуховском районе повреждена остановка (с. Карасовка);
- в Купянском районе повреждены 2 частных дома, электросети (с. Новоселовка), автомобиль (пгт. Великий Бурлук);
- в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, 2 магазина, 2 автомобиля (с. Хотимля)
