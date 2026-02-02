Сутки на Харьковщине: под ударами - Харьков и 5 населенных пунктов, двое раненых, повреждены дома

За минувшие сутки, 1 февраля 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 5 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской громады пострадали 20-летняя и 52-летняя женщины.

Враг атаковал БПЛА Немишлянский, Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Чем враг бил по Харьковской области?

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

3 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

5 БПЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон;

22 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харькове поврежден многоквартирный дом, 2 автомобиля;

в Богодуховском районе повреждена остановка (с. Карасовка);

в Купянском районе повреждены 2 частных дома, электросети (с. Новоселовка), автомобиль (пгт. Великий Бурлук);

в Чугуевском районе поврежден автомобиль (с. Новый Бурлук), частный дом, 2 магазина, 2 автомобиля (с. Хотимля)





