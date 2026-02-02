Игорь Луценко: Требую создать ВСК по стрельбе в Черкасской области — важные факты будут яростно замалчивать

Игорь Луценко обратился к парламенту в связи со стрельбой в Черкасской области

Военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал пост с требованием к Верховной Раде создать временную следственную комиссию из-за смертельной перестрелки в Черкасской области, вследствие которой погиб ветеран российско-украинской войны Сергей Русинов и четверо полицейских.

Луценко также сообщил о готовности консультировать эту комиссию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как минимум, инструмент парламентской следственной комиссии — это способ объявить важные факты, которые будут яростно пытаться замалчивать. При других обстоятельствах утопить это дело во времени и бумажной волоките будет гораздо легче", — считает Луценко.

Для виновников гибели пяти человек должны наступить самые жесткие последствия. Он назвал три вопроса, на которые обществу обязаны дать ответы:

  • Какие процессуальные или оперативные действия осуществляли четверо полицейских перед своей гибелью?
  • Было ли подготовлено подозрение погибшему ветерану за якобы поджог автомобиля местного пророссийского депутата?
  • Кто и при каких обстоятельствах убил ветерана?

Помимо прочего, Луценко возмутила символика "Беркута" на похоронах полицейских — один из присутствующих надел на голову беркутовский берет.

"До каких пор пророссийская наволочь будет владеть огромным имуществом и удостоверениями депутатов разных уровней? До каких пор беркуты будут хозяйничать в полиции? До каких пор региональный уровень Украины будет темным колодцем феодализма, где бандиты, наемные полицейские и наемные судьи будут вечно и безраздельно господствовать?" — добавил военнослужащий.

Комментируя пост Луценко, блогер Сергей Наумович призвал к реакции Министерство внутренних дел:

"Четыре года войны, а мы продолжаем говорить о том, что среди местных депутатов есть пророссийские лица и что в полиции до сих пор есть отношения с этими депутатами. А на похороны полицейских приходят люди с символикой "Беркут". МВД Украины, что будете делать? Видели информацию?"

Что предшествовало?

27 января в селе Нехворощ Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один получил ранение. Как отмечают в полиции, огонь открыл фигурант, которого разыскивали за совершение убийства. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 59-летний ветеран Сергей Русинов.

Бывший секретарь Черкасского городского совета и военный Ярослав Нищик утверждает, что у Русинова был конфликт с депутатом Корсунь-Шевченковского городского совета Виталием Сторожуком, который пытался отобрать у ветерана земельный участок. В декабре 2025 года в Корсуне сгорел автомобиль депутата, и полиция возбудила дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемым, по словам Нищика, был именно Русинов.

Первого февраля украинские ветераны устроили акцию протеста в центре Черкасс. Они требуют объективного расследования дела.

Топ комментарии
та там ті беркутівськи берети, у більшості поліцаїв, десь зберігаються у власних червоних куточках, як у комуністів старі партквитки, чекаючи на повернення старих, добрих для них часів.
02.02.2026 19:56
02.02.2026 19:56 Ответить
В кого він "вимагає"?В безглуздої?В тищенка?В татарова?В їхніх союзників-ригів?
02.02.2026 19:46
02.02.2026 19:46 Ответить
Знову зелені писки замішані.
Просто захотів і замовив людину мусорам, вищим чинам, ще би полковники поїхали.
02.02.2026 19:51 Ответить
02.02.2026 19:46 Ответить
Вимагаю відставки міністра МВС і відправки всіх правоохоронців на фронт!
02.02.2026 20:03 Ответить
Так вони ж "не навчені воювати в окопах".
02.02.2026 20:05 Ответить
А окопів вже і немає, сюрпрайз.
02.02.2026 20:06 Ответить
А я вимагаю щоб Вова Зеленський дав концерт обрубком на піаніно. Хочу подивитись на нашого президента в живу.
02.02.2026 20:37 Ответить
В кого вимагаєш то?В трампа?В макрона?
02.02.2026 20:42 Ответить
02.02.2026 19:51 Ответить
Хіба тільки церез цей безперечно сумний кейс треба створити тск???!.
В країні ще є як мінімум 5 архі важливих кейсів які всі знають, по яким треба створювати ТСК і виносити законні рішення Радою!
02.02.2026 19:52 Ответить
Система сама себе ніколи не скривдить.
02.02.2026 19:53 Ответить
02.02.2026 19:56 Ответить
"Орли авакова" нікуди не поділися - спочатку вони принишкли, а потім той "український патріот" повернув їх всіх, а при ЗЕлупі вони взагалі повернули ВСЕ назад. Але ж пересічний лох з отих 73% так і хотів це повернути, бо в мізках все ж було "по образу і подобію". От і повернулись знову до часів януковича, але в значно мерзенному вигляді. До речі, самі автори(і Ігорьок, і отой Сергій Наумович) раніше, як раз, дуже підтримували оту "українську" макаку з Кавказу. Вони, до речі, теж багато чого тоді зробили, щоб ось таке зараз і повилазило.
02.02.2026 20:26 Ответить
може хтось тут надасть хоча б щось де написано, що демобілізована особа має право на зберігання та на застосування табельної на свій розсуд. і щодо самих подій - хто перший почав стріляти, якщо було вбито 4 поліціянтів? чи вони застрелилися самі опісля ліквідації ветерана? 🤓🧐👀
02.02.2026 20:01 Ответить
Таварішч майор, не кіпішуйте.
02.02.2026 20:03 Ответить
якщо є відповідь, надай, а не флуди.
02.02.2026 20:06 Ответить
Чого так йорзаєш? Ти там теж в долі був?
02.02.2026 20:09 Ответить
йорзаєш ти, ***********.
пнх, лайносєпарське..
02.02.2026 20:11 Ответить
Любиш взяточки брати?
02.02.2026 20:12 Ответить
Наверх не забуваєш відстьогувати?
02.02.2026 20:13 Ответить
вимагають розібратися. проти тільки мусора
02.02.2026 20:17 Ответить
Была ссылка на статью с местной прессы. Если не поверите найду. Приехали в село. Пока искали военный скрылся в лесу на околице. Мимо ехали участковые. Остановились спросили кого ищут. Дали военному самую лучшую рекомендацию.
???? Поехали дальше. На выезде из села (скорее всего по ошибке) попали (участковые) под пули военного. Расстреляв авто, военный понял шо ошибся и не стал добивать раненого участкового. Потом у всех сорвало и начался бой.
На то что было раньше у сторон разные версии
02.02.2026 20:57 Ответить
Ссылку предоставил уважаемый Парабеллум.
.ер знает как ссылкой вставить
https://argumentua.com/novini/rozstril-politseiskikh-i-veterana-na-cherkashchini-svidki-sprostovuyut-versiyu-politsii
02.02.2026 21:04 Ответить
те що у ментів є свої "фабрики ботів", ми знаємо!
02.02.2026 21:07 Ответить
Сашка Білого вбили мусора, цей військовий не захотів такої долі, і правильно зробив.
02.02.2026 20:10 Ответить
Таки чином -беркут створений кацапами для гноблення свободи та панування кацапами над українцями живий-він заховався -і показав себе в поліцаїв черкаської області -а я собі думаю чого вони поперлись до того військового-а виходить що він в роки майдану обстрілював беркут коли вони тікали до Криму та їхали через черкаську обл.--як бачим той беркут не забув нічого-виждав удобний момент і поїхав вбивати майданівця за заявою кацапського депутата -тому й справу про підпал перекфалікували на вбивство-вони їхали вбивати його-військовий це зрозумів то й вирішив дати бій останній не поліції--а тому самому беркуту-котрий мімікрував та заховався в черкаській області--не дарма ж той підар надів беркутячу тряпку собі на голову--це символ що ці гниди ждуть свого часу щоб здати нас путіну--в чому я не правий?---навіщо той поліцай натякнув беркутячу тряпку на похоронах?--це знак всім нам--вони є -вони не зникли-і чекають!!
02.02.2026 20:28 Ответить
Слава Герою! І земля ЙОМУ пухом. 🙏
02.02.2026 20:33 Ответить
смешной чел ... кто будет расследовать против себя ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД

Александр Музычко ---- ПОМНИМ ¿!

1. Официальное расследование:
• Верховная Рада Украины создала временную парламентскую комиссию для проверки обстоятельств смерти Александра Музычко («Сашко/Саша Белый»).
• МВД Украины провело служебное расследование и заявило, что нарушений со стороны правоохранителей при задержании не было.
• По официальной версии, на основании экспертиз, смертельное ранение он получил из своего же оружия, когда оказывал сопротивление, и это подтверждало ИХ служебное расследование.
2. Публичные сомнения и критика:
• Многие люди, включая соратников Музычко и часть общества, сомневались в официальной версии и считали, что расследование было неполным или «замяли» его итоги.
• В соцсетях и СМИ появлялись альтернативные версии о том, что он мог быть убит не при попытке сопротивления, а другим способом (например, в наручниках), но эти версии не были подтверждены официальными органами.
Итог:
Да, официальное расследование было - проводилось МВД и парламентская комиссия.
Официально дело закрыто с версией, что он погиб при сопротивлении и выстрелил сам себе.
Но альтернативные версии существовали и существуют, и многие считают расследование недостаточно прозрачным или объективным.
ДУМАЮ , ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРИМЕТ СТОРОНУ ВЕТЕРАНА АТО , А НЕ СТОРОНУ БЕЛОГО И ПУШИСТОГО МВД .............................................................
02.02.2026 20:39 Ответить
Так поліція давно замістила бандформування і ним являється. Хто це буде розслідувати? Прокурори, судді та депутати самі залучені в ці поліцейські банд формування!
02.02.2026 20:41 Ответить
розтин мабуть вже показує що це вбивство , а не ліквідація злочинця
02.02.2026 20:53 Ответить
Слушна думка у пана ! Тому , і не видають тіло Русінова на поховання , бо ! Бо там або сліди катувань , або сліди побиття несумісного з життям , після чого він не міг вбити аж 4 поліцейських . Тобто , 4 поліцейських вбили інші поліцейські , і переклали вину на уже вбитого Русінова .
02.02.2026 21:18 Ответить
У нас в країні ще небуло такої ************************** влади ще не було. Але є фамілія цьому виродку зеленський гандон гандонович.
02.02.2026 21:34 Ответить
Крім скандалів за останні роки хтось чув про роботу МВС? Про наскрізь диряву погранслужбу у його складі? Про розслідування якихось справ,доведених до судових вироків?Крім заробляння грошей на різних схемах,чим ще МВС займається?
02.02.2026 21:58 Ответить
вимагаю створити комісію до дій всього мвс
02.02.2026 22:14 Ответить
 
 