Игорь Луценко: Требую создать ВСК по стрельбе в Черкасской области — важные факты будут яростно замалчивать
Военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал пост с требованием к Верховной Раде создать временную следственную комиссию из-за смертельной перестрелки в Черкасской области, вследствие которой погиб ветеран российско-украинской войны Сергей Русинов и четверо полицейских.
Луценко также сообщил о готовности консультировать эту комиссию, сообщает Цензор.НЕТ.
"Как минимум, инструмент парламентской следственной комиссии — это способ объявить важные факты, которые будут яростно пытаться замалчивать. При других обстоятельствах утопить это дело во времени и бумажной волоките будет гораздо легче", — считает Луценко.
Для виновников гибели пяти человек должны наступить самые жесткие последствия. Он назвал три вопроса, на которые обществу обязаны дать ответы:
- Какие процессуальные или оперативные действия осуществляли четверо полицейских перед своей гибелью?
- Было ли подготовлено подозрение погибшему ветерану за якобы поджог автомобиля местного пророссийского депутата?
- Кто и при каких обстоятельствах убил ветерана?
Помимо прочего, Луценко возмутила символика "Беркута" на похоронах полицейских — один из присутствующих надел на голову беркутовский берет.
"До каких пор пророссийская наволочь будет владеть огромным имуществом и удостоверениями депутатов разных уровней? До каких пор беркуты будут хозяйничать в полиции? До каких пор региональный уровень Украины будет темным колодцем феодализма, где бандиты, наемные полицейские и наемные судьи будут вечно и безраздельно господствовать?" — добавил военнослужащий.
Комментируя пост Луценко, блогер Сергей Наумович призвал к реакции Министерство внутренних дел:
"Четыре года войны, а мы продолжаем говорить о том, что среди местных депутатов есть пророссийские лица и что в полиции до сих пор есть отношения с этими депутатами. А на похороны полицейских приходят люди с символикой "Беркут". МВД Украины, что будете делать? Видели информацию?"
Что предшествовало?
27 января в селе Нехворощ Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один получил ранение. Как отмечают в полиции, огонь открыл фигурант, которого разыскивали за совершение убийства. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 59-летний ветеран Сергей Русинов.
Бывший секретарь Черкасского городского совета и военный Ярослав Нищик утверждает, что у Русинова был конфликт с депутатом Корсунь-Шевченковского городского совета Виталием Сторожуком, который пытался отобрать у ветерана земельный участок. В декабре 2025 года в Корсуне сгорел автомобиль депутата, и полиция возбудила дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемым, по словам Нищика, был именно Русинов.
Первого февраля украинские ветераны устроили акцию протеста в центре Черкасс. Они требуют объективного расследования дела.
???? Поехали дальше. На выезде из села (скорее всего по ошибке) попали (участковые) под пули военного. Расстреляв авто, военный понял шо ошибся и не стал добивать раненого участкового. Потом у всех сорвало и начался бой.
На то что было раньше у сторон разные версии
1. Официальное расследование:
• Верховная Рада Украины создала временную парламентскую комиссию для проверки обстоятельств смерти Александра Музычко («Сашко/Саша Белый»).
• МВД Украины провело служебное расследование и заявило, что нарушений со стороны правоохранителей при задержании не было.
• По официальной версии, на основании экспертиз, смертельное ранение он получил из своего же оружия, когда оказывал сопротивление, и это подтверждало ИХ служебное расследование.
2. Публичные сомнения и критика:
• Многие люди, включая соратников Музычко и часть общества, сомневались в официальной версии и считали, что расследование было неполным или «замяли» его итоги.
• В соцсетях и СМИ появлялись альтернативные версии о том, что он мог быть убит не при попытке сопротивления, а другим способом (например, в наручниках), но эти версии не были подтверждены официальными органами.
Итог:
Да, официальное расследование было - проводилось МВД и парламентская комиссия.
Официально дело закрыто с версией, что он погиб при сопротивлении и выстрелил сам себе.
Но альтернативные версии существовали и существуют, и многие считают расследование недостаточно прозрачным или объективным.
