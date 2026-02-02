Игорь Луценко: Требую создать ВСК по стрельбе в Черкасской области — важные факты будут яростно замалчивать

Военнослужащий, бывший народный депутат Игорь Луценко опубликовал пост с требованием к Верховной Раде создать временную следственную комиссию из-за смертельной перестрелки в Черкасской области, вследствие которой погиб ветеран российско-украинской войны Сергей Русинов и четверо полицейских.

Луценко также сообщил о готовности консультировать эту комиссию, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как минимум, инструмент парламентской следственной комиссии — это способ объявить важные факты, которые будут яростно пытаться замалчивать. При других обстоятельствах утопить это дело во времени и бумажной волоките будет гораздо легче", — считает Луценко.

Для виновников гибели пяти человек должны наступить самые жесткие последствия. Он назвал три вопроса, на которые обществу обязаны дать ответы:

Какие процессуальные или оперативные действия осуществляли четверо полицейских перед своей гибелью?

Было ли подготовлено подозрение погибшему ветерану за якобы поджог автомобиля местного пророссийского депутата?

Кто и при каких обстоятельствах убил ветерана?

Помимо прочего, Луценко возмутила символика "Беркута" на похоронах полицейских — один из присутствующих надел на голову беркутовский берет.

"До каких пор пророссийская наволочь будет владеть огромным имуществом и удостоверениями депутатов разных уровней? До каких пор беркуты будут хозяйничать в полиции? До каких пор региональный уровень Украины будет темным колодцем феодализма, где бандиты, наемные полицейские и наемные судьи будут вечно и безраздельно господствовать?" — добавил военнослужащий.

Комментируя пост Луценко, блогер Сергей Наумович призвал к реакции Министерство внутренних дел:

"Четыре года войны, а мы продолжаем говорить о том, что среди местных депутатов есть пророссийские лица и что в полиции до сих пор есть отношения с этими депутатами. А на похороны полицейских приходят люди с символикой "Беркут". МВД Украины, что будете делать? Видели информацию?"

Что предшествовало?

27 января в селе Нехворощ Черкасской области во время спецоперации погибли четверо полицейских, еще один получил ранение. Как отмечают в полиции, огонь открыл фигурант, которого разыскивали за совершение убийства. Впоследствии стало известно, что стрельбу устроил 59-летний ветеран Сергей Русинов.

Бывший секретарь Черкасского городского совета и военный Ярослав Нищик утверждает, что у Русинова был конфликт с депутатом Корсунь-Шевченковского городского совета Виталием Сторожуком, который пытался отобрать у ветерана земельный участок. В декабре 2025 года в Корсуне сгорел автомобиль депутата, и полиция возбудила дело по статье "покушение на убийство". Подозреваемым, по словам Нищика, был именно Русинов.

Первого февраля украинские ветераны устроили акцию протеста в центре Черкасс. Они требуют объективного расследования дела.

