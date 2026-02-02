Ігор Луценко: Вимагаю створити ТСК щодо стрілянини на Черкащині — важливі факти будуть люто замовчувати

Військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко опублікував пост з вимогою до Верховної Ради створити тимчасову слідчу комісію через смертельну стрілянину на Черкащині, внаслідок якої загинув ветеран російсько-української війни Сергій Русінов і четверо поліцейських.

Луценко також повідомив про готовність консультувати цю комісію, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як мінімум, інструмент парламентської слідчої комісії — це спосіб оголосити важливі факти, котрі будуть люто намагатися замовчувати. За інших обставин втопити цю справу у часі і паперовій тяганині буде набагато легше", — вважає Луценко.

Для винуватців загибелі п'ятьох людей мають настати найжорсткіші наслідки. Він назвав три питання, на які суспільству зобовʼязані дати відповіді:

Яку процесуальну чи оперативну дію здійснювали четверо поліцейських перед своєю загибеллю?

Чи була підготовлена підозра загиблому ветерану за нібито підпал автівки місцевого проросійського депутата?

Хто і за яких обставин вбив ветерана?

Окрім іншого, Луценка обурила символіка "Беркуту" на похороні поліцейських — один з присутніх одягнув на голову беркутівський берет.

"До яких пір проросійська наволоч буде володіти величезним майном і посвідченнями депутатів різних рівнів? До яких пір беркути будуть хазяйнувати в поліції? До яких пір регіональний рівень України буде темним колодязем феодалізму, де бандити, наймані поліцейські і наймані судді будуть вічно і безроздільно панувати?", — додав військовослужбовець.

Коментуючи допис Луценка, блогер Сергій Наумович закликав до реакції Міністерство внутрішніх справ:

"Чотири роки війни і ми продовжуємо говорити про те, що серед місцевих депутатів є проросійські особи і що в поліції досі є стосунки з цими депутатами. А на поховання поліцейських приходять люди з символікою "Беркут". МВС України, що будете робити? Бачили інформацію?".

Що передувало?

27 січня в селі Нехворощ на Черкащині під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один зазнав поранення. Як зазначають у поліції, вогонь відкрив фігурант, якого розшукували за вчинення вбивства. Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував 59-річний ветеран Сергій Русінов.

Колишній секретар Черкаської міської ради та військовий Ярослав Нищик стверджує, що в Русінова був конфлікт з депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради Віталієм Сторожуком, який намагався відібрати у ветерана земельну ділянку. У грудні 2025 року в Корсуні згорів автомобіль депутата, і поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство". Підозрюваним, за словами Нищика, був саме Русінов.

Першого лютого українські ветерани влаштували акцію протесту в центрі Черкас. Вони вимагають об’єктивного розслідування справи.

