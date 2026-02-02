Ігор Луценко: Вимагаю створити ТСК щодо стрілянини на Черкащині — важливі факти будуть люто замовчувати
Військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко опублікував пост з вимогою до Верховної Ради створити тимчасову слідчу комісію через смертельну стрілянину на Черкащині, внаслідок якої загинув ветеран російсько-української війни Сергій Русінов і четверо поліцейських.
Луценко також повідомив про готовність консультувати цю комісію, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Як мінімум, інструмент парламентської слідчої комісії — це спосіб оголосити важливі факти, котрі будуть люто намагатися замовчувати. За інших обставин втопити цю справу у часі і паперовій тяганині буде набагато легше", — вважає Луценко.
Для винуватців загибелі п'ятьох людей мають настати найжорсткіші наслідки. Він назвав три питання, на які суспільству зобовʼязані дати відповіді:
- Яку процесуальну чи оперативну дію здійснювали четверо поліцейських перед своєю загибеллю?
- Чи була підготовлена підозра загиблому ветерану за нібито підпал автівки місцевого проросійського депутата?
- Хто і за яких обставин вбив ветерана?
Окрім іншого, Луценка обурила символіка "Беркуту" на похороні поліцейських — один з присутніх одягнув на голову беркутівський берет.
"До яких пір проросійська наволоч буде володіти величезним майном і посвідченнями депутатів різних рівнів? До яких пір беркути будуть хазяйнувати в поліції? До яких пір регіональний рівень України буде темним колодязем феодалізму, де бандити, наймані поліцейські і наймані судді будуть вічно і безроздільно панувати?", — додав військовослужбовець.
Коментуючи допис Луценка, блогер Сергій Наумович закликав до реакції Міністерство внутрішніх справ:
"Чотири роки війни і ми продовжуємо говорити про те, що серед місцевих депутатів є проросійські особи і що в поліції досі є стосунки з цими депутатами. А на поховання поліцейських приходять люди з символікою "Беркут". МВС України, що будете робити? Бачили інформацію?".
Що передувало?
27 січня в селі Нехворощ на Черкащині під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один зазнав поранення. Як зазначають у поліції, вогонь відкрив фігурант, якого розшукували за вчинення вбивства. Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував 59-річний ветеран Сергій Русінов.
Колишній секретар Черкаської міської ради та військовий Ярослав Нищик стверджує, що в Русінова був конфлікт з депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради Віталієм Сторожуком, який намагався відібрати у ветерана земельну ділянку. У грудні 2025 року в Корсуні згорів автомобіль депутата, і поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство". Підозрюваним, за словами Нищика, був саме Русінов.
Першого лютого українські ветерани влаштували акцію протесту в центрі Черкас. Вони вимагають об’єктивного розслідування справи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто захотів і замовив людину мусорам, вищим чинам, ще би полковники поїхали.
В країні ще є як мінімум 5 архі важливих кейсів які всі знають, по яким треба створювати ТСК і виносити законні рішення Радою!
пнх, лайносєпарське..
???? Поехали дальше. На выезде из села (скорее всего по ошибке) попали (участковые) под пули военного. Расстреляв авто, военный понял шо ошибся и не стал добивать раненого участкового. Потом у всех сорвало и начался бой.
На то что было раньше у сторон разные версии
.ер знает как ссылкой вставить
https://argumentua.com/novini/rozstril-politseiskikh-i-veterana-na-cherkashchini-svidki-sprostovuyut-versiyu-politsii
ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУДАлександр Музычко
----ПОМНИМ ¿!
1. Официальное расследование:
• Верховная Рада Украины создала временную парламентскую комиссию для проверки обстоятельств смерти Александра Музычко («Сашко/Саша Белый»).
• МВД Украины провело служебное расследование и заявило, что нарушений со стороны правоохранителей при задержании не было.
• По официальной версии, на основании экспертиз, смертельное ранение он получил из своего же оружия, когда оказывал сопротивление, и это подтверждало ИХ служебное расследование.
2. Публичные сомнения и критика:
• Многие люди, включая соратников Музычко и часть общества, сомневались в официальной версии и считали, что расследование было неполным или «замяли» его итоги.
• В соцсетях и СМИ появлялись альтернативные версии о том, что он мог быть убит не при попытке сопротивления, а другим способом (например, в наручниках), но эти версии не были подтверждены официальными органами.
Итог:
Да, официальное расследование было - проводилось МВД и парламентская комиссия.
Официально дело закрыто с версией, что он погиб при сопротивлении и выстрелил сам себе.
Но альтернативные версии существовали и существуют, и многие считают расследование недостаточно прозрачным или объективным.
ДУМАЮ , ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРИМЕТ СТОРОНУ ВЕТЕРАНА АТО , А НЕ СТОРОНУ
БЕЛОГО И ПУШИСТОГО МВД.............................................................