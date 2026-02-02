Ігор Луценко: Вимагаю створити ТСК щодо стрілянини на Черкащині — важливі факти будуть люто замовчувати

Військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко опублікував пост з вимогою до Верховної Ради створити тимчасову слідчу комісію через смертельну стрілянину на Черкащині, внаслідок якої загинув ветеран російсько-української війни Сергій Русінов і четверо поліцейських.

"Як мінімум, інструмент парламентської слідчої комісії — це спосіб оголосити важливі факти, котрі будуть люто намагатися замовчувати. За інших обставин втопити цю справу у часі і паперовій тяганині буде набагато легше", — вважає Луценко.

Для винуватців загибелі п'ятьох людей мають настати найжорсткіші наслідки. Він назвав три питання, на які суспільству зобовʼязані дати відповіді:

  • Яку процесуальну чи оперативну дію здійснювали четверо поліцейських перед своєю загибеллю?
  • Чи була підготовлена підозра загиблому ветерану за нібито підпал автівки місцевого проросійського депутата?
  • Хто і за яких обставин вбив ветерана?

Окрім іншого, Луценка обурила символіка "Беркуту" на похороні поліцейських — один з присутніх одягнув на голову беркутівський берет.

"До яких пір проросійська наволоч буде володіти величезним майном і посвідченнями депутатів різних рівнів? До яких пір беркути будуть хазяйнувати в поліції? До яких пір регіональний рівень України буде темним колодязем феодалізму, де бандити, наймані поліцейські і наймані судді будуть вічно і безроздільно панувати?", — додав військовослужбовець.

Коментуючи допис Луценка, блогер Сергій Наумович закликав до реакції Міністерство внутрішніх справ:

"Чотири роки війни і ми продовжуємо говорити про те, що серед місцевих депутатів є проросійські особи і що в поліції досі є стосунки з цими депутатами. А на поховання поліцейських приходять люди з символікою "Беркут". МВС України, що будете робити? Бачили інформацію?".

Що передувало?

27 січня в селі Нехворощ на Черкащині під час спецоперації загинули четверо поліцейських, ще один зазнав поранення. Як зазначають у поліції, вогонь відкрив фігурант, якого розшукували за вчинення вбивства. Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував 59-річний ветеран Сергій Русінов.

Колишній секретар Черкаської міської ради та військовий Ярослав Нищик стверджує, що в Русінова був конфлікт з депутатом Корсунь-Шевченківської міської ради Віталієм Сторожуком, який намагався відібрати у ветерана земельну ділянку. У грудні 2025 року в Корсуні згорів автомобіль депутата, і поліція порушила справу за статтею "замах на вбивство". Підозрюваним, за словами Нищика, був саме Русінов.

Першого лютого українські ветерани влаштували акцію протесту в центрі Черкас. Вони вимагають об’єктивного розслідування справи.

та там ті беркутівськи берети, у більшості поліцаїв, десь зберігаються у власних червоних куточках, як у комуністів старі партквитки, чекаючи на повернення старих, добрих для них часів.
02.02.2026 19:56 Відповісти
В кого він "вимагає"?В безглуздої?В тищенка?В татарова?В їхніх союзників-ригів?
02.02.2026 19:46 Відповісти
Знову зелені писки замішані.
Просто захотів і замовив людину мусорам, вищим чинам, ще би полковники поїхали.
02.02.2026 19:51 Відповісти
В кого він "вимагає"?В безглуздої?В тищенка?В татарова?В їхніх союзників-ригів?
02.02.2026 19:46 Відповісти
Вимагаю відставки міністра МВС і відправки всіх правоохоронців на фронт!
02.02.2026 20:03 Відповісти
Так вони ж "не навчені воювати в окопах".
02.02.2026 20:05 Відповісти
А окопів вже і немає, сюрпрайз.
02.02.2026 20:06 Відповісти
А я вимагаю щоб Вова Зеленський дав концерт обрубком на піаніно. Хочу подивитись на нашого президента в живу.
02.02.2026 20:37 Відповісти
В кого вимагаєш то?В трампа?В макрона?
02.02.2026 20:42 Відповісти
02.02.2026 19:51 Відповісти
Хіба тільки церез цей безперечно сумний кейс треба створити тск???!.
В країні ще є як мінімум 5 архі важливих кейсів які всі знають, по яким треба створювати ТСК і виносити законні рішення Радою!
02.02.2026 19:52 Відповісти
Система сама себе ніколи не скривдить.
02.02.2026 19:53 Відповісти
02.02.2026 19:56 Відповісти
"Орли авакова" нікуди не поділися - спочатку вони принишкли, а потім той "український патріот" повернув їх всіх, а при ЗЕлупі вони взагалі повернули ВСЕ назад. Але ж пересічний лох з отих 73% так і хотів це повернути, бо в мізках все ж було "по образу і подобію". От і повернулись знову до часів януковича, але в значно мерзенному вигляді. До речі, самі автори(і Ігорьок, і отой Сергій Наумович) раніше, як раз, дуже підтримували оту "українську" макаку з Кавказу. Вони, до речі, теж багато чого тоді зробили, щоб ось таке зараз і повилазило.
02.02.2026 20:26 Відповісти
може хтось тут надасть хоча б щось де написано, що демобілізована особа має право на зберігання та на застосування табельної на свій розсуд. і щодо самих подій - хто перший почав стріляти, якщо було вбито 4 поліціянтів? чи вони застрелилися самі опісля ліквідації ветерана? 🤓🧐👀
02.02.2026 20:01 Відповісти
Таварішч майор, не кіпішуйте.
02.02.2026 20:03 Відповісти
якщо є відповідь, надай, а не флуди.
02.02.2026 20:06 Відповісти
Чого так йорзаєш? Ти там теж в долі був?
02.02.2026 20:09 Відповісти
йорзаєш ти, ***********.
пнх, лайносєпарське..
02.02.2026 20:11 Відповісти
Любиш взяточки брати?
02.02.2026 20:12 Відповісти
Наверх не забуваєш відстьогувати?
02.02.2026 20:13 Відповісти
вимагають розібратися. проти тільки мусора
02.02.2026 20:17 Відповісти
Была ссылка на статью с местной прессы. Если не поверите найду. Приехали в село. Пока искали военный скрылся в лесу на околице. Мимо ехали участковые. Остановились спросили кого ищут. Дали военному самую лучшую рекомендацию.
???? Поехали дальше. На выезде из села (скорее всего по ошибке) попали (участковые) под пули военного. Расстреляв авто, военный понял шо ошибся и не стал добивать раненого участкового. Потом у всех сорвало и начался бой.
На то что было раньше у сторон разные версии
02.02.2026 20:57 Відповісти
Ссылку предоставил уважаемый Парабеллум.
.ер знает как ссылкой вставить
https://argumentua.com/novini/rozstril-politseiskikh-i-veterana-na-cherkashchini-svidki-sprostovuyut-versiyu-politsii
02.02.2026 21:04 Відповісти
те що у ментів є свої "фабрики ботів", ми знаємо!
02.02.2026 21:07 Відповісти
Сашка Білого вбили мусора, цей військовий не захотів такої долі, і правильно зробив.
02.02.2026 20:10 Відповісти
Таки чином -беркут створений кацапами для гноблення свободи та панування кацапами над українцями живий-він заховався -і показав себе в поліцаїв черкаської області -а я собі думаю чого вони поперлись до того військового-а виходить що він в роки майдану обстрілював беркут коли вони тікали до Криму та їхали через черкаську обл.--як бачим той беркут не забув нічого-виждав удобний момент і поїхав вбивати майданівця за заявою кацапського депутата -тому й справу про підпал перекфалікували на вбивство-вони їхали вбивати його-військовий це зрозумів то й вирішив дати бій останній не поліції--а тому самому беркуту-котрий мімікрував та заховався в черкаській області--не дарма ж той підар надів беркутячу тряпку собі на голову--це символ що ці гниди ждуть свого часу щоб здати нас путіну--в чому я не правий?---навіщо той поліцай натякнув беркутячу тряпку на похоронах?--це знак всім нам--вони є -вони не зникли-і чекають!!
02.02.2026 20:28 Відповісти
Слава Герою! І земля ЙОМУ пухом. 🙏
02.02.2026 20:33 Відповісти
смешной чел ... кто будет расследовать против себя ... ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД

Александр Музычко ---- ПОМНИМ ¿!

1. Официальное расследование:
• Верховная Рада Украины создала временную парламентскую комиссию для проверки обстоятельств смерти Александра Музычко («Сашко/Саша Белый»).
• МВД Украины провело служебное расследование и заявило, что нарушений со стороны правоохранителей при задержании не было.
• По официальной версии, на основании экспертиз, смертельное ранение он получил из своего же оружия, когда оказывал сопротивление, и это подтверждало ИХ служебное расследование.
2. Публичные сомнения и критика:
• Многие люди, включая соратников Музычко и часть общества, сомневались в официальной версии и считали, что расследование было неполным или «замяли» его итоги.
• В соцсетях и СМИ появлялись альтернативные версии о том, что он мог быть убит не при попытке сопротивления, а другим способом (например, в наручниках), но эти версии не были подтверждены официальными органами.
Итог:
Да, официальное расследование было - проводилось МВД и парламентская комиссия.
Официально дело закрыто с версией, что он погиб при сопротивлении и выстрелил сам себе.
Но альтернативные версии существовали и существуют, и многие считают расследование недостаточно прозрачным или объективным.
ДУМАЮ , ЧТО БОЛЬШИНСТВО ПРИМЕТ СТОРОНУ ВЕТЕРАНА АТО , А НЕ СТОРОНУ БЕЛОГО И ПУШИСТОГО МВД .............................................................
02.02.2026 20:39 Відповісти
Так поліція давно замістила бандформування і ним являється. Хто це буде розслідувати? Прокурори, судді та депутати самі залучені в ці поліцейські банд формування!
02.02.2026 20:41 Відповісти
розтин мабуть вже показує що це вбивство , а не ліквідація злочинця
02.02.2026 20:53 Відповісти
Слушна думка у пана ! Тому , і не видають тіло Русінова на поховання , бо ! Бо там або сліди катувань , або сліди побиття несумісного з життям , після чого він не міг вбити аж 4 поліцейських . Тобто , 4 поліцейських вбили інші поліцейські , і переклали вину на уже вбитого Русінова .
02.02.2026 21:18 Відповісти
У нас в країні ще небуло такої ************************** влади ще не було. Але є фамілія цьому виродку зеленський гандон гандонович.
02.02.2026 21:34 Відповісти
Крім скандалів за останні роки хтось чув про роботу МВС? Про наскрізь диряву погранслужбу у його складі? Про розслідування якихось справ,доведених до судових вироків?Крім заробляння грошей на різних схемах,чим ще МВС займається?
02.02.2026 21:58 Відповісти
вимагаю створити комісію до дій всього мвс
02.02.2026 22:14 Відповісти
 
 