Россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Доброполье, в целом враг 15 раз обстрелял область

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье погиб человек. В Ивановке Шаховской громады повреждены 5 частных домов, в Золотом Колодезе - 4, в Торецком - 2, в Грузском - 1.

Краматорский район

В Николаевке повреждено админздание, в Тихоновке - 7 домов, в Райгородке - 1. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены 9 торговых павильонов. В Приволье Черкасской громады повреждены 12 частных домов и 2 грузовика. В Дружковке поврежден автомобиль. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 943 человека, в том числе 29 детей.

