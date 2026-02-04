Россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Доброполье, в целом враг 15 раз обстрелял область
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибший.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 4 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье погиб человек. В Ивановке Шаховской громады повреждены 5 частных домов, в Золотом Колодезе - 4, в Торецком - 2, в Грузском - 1.
Краматорский район
В Николаевке повреждено админздание, в Тихоновке - 7 домов, в Райгородке - 1. В Славянске поврежден дом. В Краматорске повреждены 9 торговых павильонов. В Приволье Черкасской громады повреждены 12 частных домов и 2 грузовика. В Дружковке поврежден автомобиль. В Константиновке повреждены 3 многоэтажки.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 943 человека, в том числе 29 детей.
