Обучение по такмеду онлайн: в Армия+ запустили LifesaverSIM

В приложении Армия+ открылся доступ к LifesaverSIM – учебному мобильному симулятору по тактической медицине. Благодаря программе Плюсы военные получают бесплатный доступ к курсам TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Обучение проходит в формате реалистичных миссий на смартфоне или планшете и помогает отработать действия по оказанию помощи раненым в боевых условиях.

Как работает симулятор

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно скачать LifesaverSIM из App Store или Google Play и авторизоваться через Армия+.

Персональные данные вводить не нужно — профиль создается анонимно.

После этого становятся доступны курсы "Для всех военных (ASM)" и "Боец-спасатель (CLS)" — без ограничений по времени и количеству прохождений. Обучение работает даже офлайн после загрузки материалов.

В приложении Армия+ в разделе "Обучение" уже доступен курс по тактической медицине, а благодаря новому партнеру военные могут улучшить знания и навыки на симуляторе.

Сейчас в программе "Плюсы" уже 20 партнеров в 9 категориях: Укрзализныця (транспорт); UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК); Новая почта (доставка); Ukrarmor, "Балистика", Utactic, BGN Armo (снаряжение); Multiplex, Наш Формат (отдых); Дарница (медицина); Lviv Croissants, IDEALIST COFFEE & CO (еда и напитки); ROZETKA, "Компьютерный Вселенная", "Сильпо" (покупки). Теперь к ним присоединился и LifesaverSIM, который открыл в Плюсах новое направление — обучение.

Программа Плюсы в Армия+ продолжает расширять перечень предложений от партнеров, которые не только помогают экономить, но и усиливают подготовку военных. Подробнее о программе и о том, как присоединиться и добавить плюсы военным — на странице Плюсов.