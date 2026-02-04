Навчання з такмеду онлайн: у Армія+ запустили LifesaverSIM

У застосунку Армія+ відкрився доступ до LifesaverSIM – навчального мобільного симулятора з тактичної медицини. Завдяки програмі Плюси військові отримують безоплатний доступ до курсів TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії з надання допомоги пораненим у бойових умовах.

Як працює симулятор

Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити LifesaverSIM з App Store або Google Play та авторизуватися через Армія+.

Персональні дані вводити не потрібно — профіль створюється анонімно.

Після цього стають доступні курси "Для всіх військових (ASM)" та "Боєць-рятувальник (CLS)" – без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів.

Читайте також: Медична допомога та кібербезпека: Кабмін уточнив повноваження Міноборони

У застосунку Армія+ у розділі "Навчання" вже доступний курс з тактичної медицини, а завдяки новому партнеру військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

Наразі в програмі "Плюси" вже 20 партнерів у 9 категоріях: Укрзалізниця (транспорт); UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК); Нова пошта (доставка); Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo (спорядження); Multiplex, Наш Формат (відпочинок); Дарниця (медицина); Lviv Croissants, IDEALIST COFFEE & CO (їжа та напої); ROZETKA, "Комп’ютерний Всесвіт", "Сільпо" (покупки). Відтепер доєднався й LifesaverSIM, який відкрив у Плюсах новий напрям — навчання.

Читайте: Армія+ оновили: цифрове посвідчення захисника, стрічка "Пульс" і новий дизайн

Програма Плюси в Армія+ продовжує розширювати перелік пропозицій від партнерів, які не лише допомагають економити, а й підсилюють підготовку військових. Детальніше про програму та як приєднатись і додати плюси військовим – на сторінці Плюсів.