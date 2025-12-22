Армія+ оновили: цифрове посвідчення захисника, стрічка "Пульс" і новий дизайн
Оновлення застосунку Армія+ включає посвідчення захисника чи захисниці, інформаційну стрічку "Пульс" з офіційними поясненнями та порадами, а також розділ сповіщення та оновлений дизайн і навігацію, які спрощують доступ до найпопулярніших сервісів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони України.
Розширення функціоналу Армія ID
Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу Армія ID. Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.
Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах.
В Армія ID відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, відсканувавши який представники ТЦК та СП або ВСП можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.
"Перший пріоритет для Міністерства оборони – це люди. Цифрові рішення заощаджують сили й час, спрощують доступ до послуг, знімають бар’єри та відкривають нові можливості. Уже понад 1 мільйон військових авторизовані в Армія+, близько пів мільйона користуються застосунком регулярно. Сьогодні Армія+ отримала нові важливі функції, які будуть корисні військовим щодня", - зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Інформаційна стрічка "Пульс"
Окрім посвідчення, в Армія+ запущено інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових. Наприклад, яка відпустка гарантована військовим та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.
Оновлено дизайн і навігацію застосунку
Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час.
Армія+ вже є ключовим цифровим інструментом у щоденній службі: 70% військових частин використовують рапорти в застосунку, а загалом підписано понад 1,2 мільйона рапортів. Серед найпопулярніших – на щорічну відпустку, оздоровлення, а також на отримання довідки Ф5.
"Далі будемо розвивати Армія+ для щоденного користування військовими. Оновимо навчання, переробимо рапорти в зрозумілі сервіси під конкретні ситуації, спростимо отримання довідок і витягів, щоб усе це займало менше часу і нервів", — зазначив Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони.
Застосунок Армія+
Створений Міністерством оборони України разом із Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з бойовим досвідом. Армія+ продовжує розвиватися як застосунок для військових на кожен день. З фокусом на людей та отримання зрозумілих і корисних сервісів під час служби.
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