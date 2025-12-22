Армія+ оновили: цифрове посвідчення захисника, стрічка "Пульс" і новий дизайн

Оновлення застосунку Армія+ включає посвідчення захисника чи захисниці, інформаційну стрічку "Пульс" з офіційними поясненнями та порадами, а також розділ сповіщення та оновлений дизайн і навігацію, які спрощують доступ до найпопулярніших сервісів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони України.

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Розширення функціоналу Армія ID

Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу Армія ID. Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах.

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В Армія ID відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, відсканувавши який представники ТЦК та СП або ВСП можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.

"Перший пріоритет для Міністерства оборони – це люди. Цифрові рішення заощаджують сили й час, спрощують доступ до послуг, знімають бар’єри та відкривають нові можливості. Уже понад 1 мільйон військових авторизовані в Армія+, близько пів мільйона користуються застосунком регулярно. Сьогодні Армія+ отримала нові важливі функції, які будуть корисні військовим щодня", - зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Інформаційна стрічка "Пульс"

Окрім посвідчення, в Армія+ запущено інформаційну стрічку "Пульс" з поясненнями прав і можливостей, практичними порадами та корисним досвідом для військових. Наприклад, яка відпустка гарантована військовим та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

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Оновлено дизайн і навігацію застосунку

Тепер рапорти, навчання та інші функції зібрані в розділі "Сервіси", а найпопулярніші Плюси винесені вгору для швидкого доступу. Крім того, з’явився розділ сповіщень, який дозволяє відстежувати важливі повідомлення та статуси рапортів за весь час.

Армія+ вже є ключовим цифровим інструментом у щоденній службі: 70% військових частин використовують рапорти в застосунку, а загалом підписано понад 1,2 мільйона рапортів. Серед найпопулярніших – на щорічну відпустку, оздоровлення, а також на отримання довідки Ф5.

"Далі будемо розвивати Армія+ для щоденного користування військовими. Оновимо навчання, переробимо рапорти в зрозумілі сервіси під конкретні ситуації, спростимо отримання довідок і витягів, щоб усе це займало менше часу і нервів", — зазначив Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів Міноборони.

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Застосунок Армія+

Створений Міністерством оборони України разом із Центром масштабування технологічних рішень ЗСУ, де проходять службу ІТ-спеціалісти з бойовим досвідом. Армія+ продовжує розвиватися як застосунок для військових на кожен день. З фокусом на людей та отримання зрозумілих і корисних сервісів під час служби.