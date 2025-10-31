В "Армія+" з’явився рапорт на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус, - Міноборони
У п'ятницю, 31 жовтня, у застосунку "Армія+" з’явився новий тип рапорту на додаткову відпустку для військових, які мають пільговий статус. Її можна отримати за рішенням командира частини, якщо основну відпустку вже використано
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Хто може подати рапорт на додаткову відпустку?
Скористатися цим правом можуть:
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни (зокрема ті, хто служив у Збройних Силах колишнього СРСР під час війни, брав участь у бойових діях у складі міжнародного контингенту або в АТО у період її проведення);
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- військові, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Що потрібно зробити, щоб подати рапорт?
Щоб подати рапорт, необхідно додати документ, що підтверджує пільговий статус. Тривалість відпустки залежить від категорії — до 14 або 21 дня.
"Рапорт у застосунку має покрокові підказки та модуль для завантаження потрібних документів, що допомагає військовому легко зорієнтуватися у вимогах. Це дозволяє швидко заповнити та безпомилково подати рапорт командиру за кілька хвилин", - розповіли в оборонному відомстві.
Найпопулярніші рапорти
У Міноборони додали, що наразі в Армія+ доступно вже 50 шаблонів електронних рапортів. Загалом військові подали понад 1 мільйон електронних рапортів.
Серед найпопулярніших - – щорічна відпустка (27%), оздоровлення (22%), зміна місця служби ЗСУ (17%), отримання довідки Ф5 (10%) та повернення з відпустки, відрядження чи лікування (3%).
