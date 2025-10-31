В "Армия+" появился рапорт на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус, - Минобороны
В пятницу, 31 октября, в приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус. Его можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Кто может подать рапорт на дополнительный отпуск?
Воспользоваться этим правом могут:
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны (в частности те, кто служил в Вооруженных силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;
- военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.
Что нужно сделать, чтобы подать рапорт?
Чтобы подать рапорт, необходимо приложить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории — до 14 или 21 дня.
"Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки необходимых документов, что помогает военному легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру за несколько минут", — рассказали в оборонном ведомстве.
Самые популярные рапорты
В Минобороны добавили, что сейчас в "Армия+" доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. Всего военные подали более 1 миллиона электронных рапортов.
Среди самых популярных - ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).
