В "Армия+" появился рапорт на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус, - Минобороны

В пятницу, 31 октября, в приложении "Армия+" появился новый тип рапорта на дополнительный отпуск для военных, имеющих льготный статус. Его можно получить по решению командира части, если основной отпуск уже использован.

Кто может подать рапорт на дополнительный отпуск?

Воспользоваться этим правом могут:

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники войны (в частности те, кто служил в Вооруженных силах бывшего СССР во время войны, участвовал в боевых действиях в составе международного контингента или в АТО в период ее проведения);

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

военные, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Что нужно сделать, чтобы подать рапорт?

Чтобы подать рапорт, необходимо приложить документ, подтверждающий льготный статус. Продолжительность отпуска зависит от категории — до 14 или 21 дня.

"Рапорт в приложении имеет пошаговые подсказки и модуль для загрузки необходимых документов, что помогает военному легко сориентироваться в требованиях. Это позволяет быстро заполнить и безошибочно подать рапорт командиру за несколько минут", — рассказали в оборонном ведомстве.

Самые популярные рапорты

В Минобороны добавили, что сейчас в "Армия+" доступно уже 50 шаблонов электронных рапортов. Всего военные подали более 1 миллиона электронных рапортов.

Среди самых популярных - ежегодный отпуск (27%), оздоровление (22%), смена места службы ВСУ (17%), получение справки Ф5 (10%) и возвращение из отпуска, командировки или лечения (3%).

