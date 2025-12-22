Армия+ обновили: цифровое удостоверение защитника, лента "Пульс" и новый дизайн

Обновление приложения Армия+ включает удостоверение защитника или защитницы, информационную ленту "Пульс" с официальными объяснениями и советами, а также раздел уведомлений и обновленный дизайн и навигацию, которые упрощают доступ к самым популярным сервисам.

Расширение функционала Армия ID

Одним из ключевых обновлений стало расширение функционала Армия ID. Теперь в нем доступен не только уникальный 9-значный ID-номер для подачи рапортов, но и удостоверение защитника или защитницы для подтверждения статуса военнослужащих.

Удостоверение не заменяет бумажные военно-учетные документы, но поможет во время проверок, в частности на блокпостах.

В Армия ID отныне есть фото и базовая информация по QR-коду, отсканировав который представители ТЦК и СП или ВСП могут получить данные о военнослужащем или военнослужащей.

"Первый приоритет для Министерства обороны - это люди. Цифровые решения экономят силы и время, упрощают доступ к услугам, снимают барьеры и открывают новые возможности. Уже более 1 миллиона военных авторизованы в Армия+, около полумиллиона пользуются приложением регулярно. Сегодня Армия+ получила новые важные функции, которые будут полезны военным каждый день", — отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Информационная лента "Пульс"

Кроме удостоверения, в Армия+ запущена информационная лента "Пульс" с объяснениями прав и возможностей, практическими советами и полезным опытом для военных. Например, какой отпуск гарантирован военным и как рассчитать надбавку за боевую выслугу лет.

Обновлен дизайн и навигация приложения

Теперь рапорты, обучение и другие функции собраны в разделе "Сервисы", а самые популярные Плюсы вынесены вверх для быстрого доступа. Кроме того, появился раздел уведомлений, который позволяет отслеживать важные сообщения и статусы рапортов за все время.

Армия+ уже является ключевым цифровым инструментом в ежедневной службе: 70% воинских частей используют рапорты в приложении, а в целом подписано более 1,2 миллиона рапортов. Среди самых популярных – на ежегодный отпуск, оздоровление, а также на получение справки Ф5.

"Далее будем развивать Армия+ для ежедневного использования военными. Обновим обучение, переделаем рапорты в понятные сервисы под конкретные ситуации, упростим получение справок и выписок, чтобы все это занимало меньше времени и нервов", - отметил Мстислав Баник, руководитель цифровых продуктов Минобороны.

Приложение Армия+

Создан Министерством обороны Украины совместно с Центром масштабирования технологических решений ВСУ, где проходят службу ИТ-специалисты с боевым опытом. Армия+ продолжает развиваться как приложение для военных на каждый день. С фокусом на людей и получение понятных и полезных сервисов во время службы.