РФ легализует захваченную недвижимость в Запорожской области через онлайн-регистрацию, - ЦНС
На временно оккупированной территории Запорожской области российская оккупационная администрация вводит механизм дистанционной регистрации недвижимости для граждан РФ, что фактически легализует захват имущества украинцев в правовом поле России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Под видом "удобных цифровых сервисов" гражданам РФ предлагают удаленно оформлять право собственности на жилую и коммерческую недвижимость в захваченном регионе. Формально речь идет о "дистанционной регистрации недвижимости в новых регионах".
По заявлениям Росреестра, с января 2026 года экстерриториальный прием документов доступен в многофункциональных центрах 79 регионов РФ, а в дальнейшем его планируют масштабировать на всю страну.
Наиболее активно документы на объекты в Запорожской области подают жители Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Калужской и Самарской областей.
При этом отсутствие законных владельцев, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий из-за боевых действий, репрессий и угрозы жизни, оккупационная администрация использует как основание для переоформления имущества на третьих лиц без их физического присутствия.
Аналитики Центра национального сопротивления отмечают, что так называемая дистанционная регистрация является инструментом закрепления демографических и имущественных изменений. Граждане РФ, которые никогда не проживали в Запорожской области, получают юридическую возможность оформлять недвижимость на ВОТ, тогда как законные владельцы лишены доступа к своему имуществу и каких-либо механизмов правовой защиты.
