РФ легалізує захоплену нерухомість у Запорізькій області через онлайн-реєстрацію, - ЦНС

На тимчасово окупованій території Запорізької області російська окупаційна адміністрація запроваджує механізм дистанційної реєстрації нерухомості для громадян РФ, що фактично легалізує захоплення майна українців у правовому полі Росії.

Із посиланням на Центр національного спротиву.

Під виглядом "зручних цифрових сервісів" громадянам РФ пропонують віддалено оформлювати право власності на житлову та комерційну нерухомість у захопленому регіоні. Формально йдеться про "дистанційну реєстрацію нерухомості в нових регіонах".

За заявами Росреєстру, з січня 2026 року екстериторіальний прийом документів доступний у багатофункціональних центрах 79 регіонів РФ, а надалі його планують масштабувати на всю країну.

Найактивніше документи на об’єкти в Запорізькій області подають мешканці Москви, Краснодарського краю, Тюменської, Калузької та Самарської областей.

При цьому відсутність законних власників, які були змушені виїхати з окупованих територій через бойові дії, репресії та загрозу життю, окупаційна адміністрація використовує як підставу для переоформлення майна на третіх осіб без їхньої фізичної присутності.

Аналітики Центру національного спротиву зазначають, що так звана дистанційна реєстрація є інструментом закріплення демографічних і майнових змін. Громадяни РФ, які ніколи не проживали в Запорізькій області, отримують юридичну можливість оформлювати нерухомість на ТОТ, тоді як законні власники позбавлені доступу до свого майна та будь-яких механізмів правового захисту.

Як можна легалізувати вкрадене.
04.02.2026 16:17 Відповісти
У 33 після голодомору сталін завіз всіх кримінальників ще і забеспечив борошном зерном олією коня корову воза дав а в хати заходтли і жили бо господарі вмерли так і пуйло робить час іде не для парашастана там все на стопорі
04.02.2026 16:52 Відповісти
Я сам сєбє випісал докумєнт на право украдєнной собствєнності.
04.02.2026 16:19 Відповісти
Колись цю сарану тисячами завозили в Україну в телятниках, зараз цифровими сервісами.
04.02.2026 16:56 Відповісти
Совдепія з часів Голодомору, тепер на ОРДЛО і Криму, руками ******!!!
04.02.2026 17:00 Відповісти
 
 