В США приговорили к пожизненному заключению Райана Раута по обвинению в покушении на Трампа

Федеральный суд во Флориде приговорил Райана Раута к пожизненному заключению за попытку убить Дональда Трампа.

Информагентства Associated Press и Reuters пишут, что судебный процесс длился несколько недель.

Подготовка и обвинение

По версии обвинения, мужчина несколько недель готовился к покушению. Он отслеживал маршруты и планы Трампа, а также прятался неподалеку поля для гольфа.

Рауту предъявили пять федеральных обвинений:

покушение на убийство кандидата в президенты;

использование огнестрельного оружия для совершения преступления;

нападение на федерального офицера;

хранение огнестрельного оружия для совершения преступления;

использование оружия с поврежденным серийным номером.

Мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта он нанес себе ранение в шею ручкой, но остался жив и был задержан федеральными маршалами.

"Инцидент подчеркивает важность охраны публичных лиц и эффективной работы спецслужб", — отметили в суде.

Напомним, стрельба произошла 15 сентября 2024 года рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. Секретная служба заметила мужчину с оружием и открыла огонь.

Раут исчез, не сделав ни одного выстрела, но позже был задержан.

