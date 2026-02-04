В США приговорили к пожизненному заключению Райана Раута по обвинению в покушении на Трампа
Федеральный суд во Флориде приговорил Райана Раута к пожизненному заключению за попытку убить Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в материалах американских СМИ и судебных источников.
Информагентства Associated Press и Reuters пишут, что судебный процесс длился несколько недель.
Подготовка и обвинение
По версии обвинения, мужчина несколько недель готовился к покушению. Он отслеживал маршруты и планы Трампа, а также прятался неподалеку поля для гольфа.
Рауту предъявили пять федеральных обвинений:
-
покушение на убийство кандидата в президенты;
-
использование огнестрельного оружия для совершения преступления;
-
нападение на федерального офицера;
-
хранение огнестрельного оружия для совершения преступления;
-
использование оружия с поврежденным серийным номером.
Мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта он нанес себе ранение в шею ручкой, но остался жив и был задержан федеральными маршалами.
"Инцидент подчеркивает важность охраны публичных лиц и эффективной работы спецслужб", — отметили в суде.
Напомним, стрельба произошла 15 сентября 2024 года рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. Секретная служба заметила мужчину с оружием и открыла огонь.
Раут исчез, не сделав ни одного выстрела, но позже был задержан.
