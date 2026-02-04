В США приговорили к пожизненному заключению Райана Раута по обвинению в покушении на Трампа

Подозреваемый в вероятной попытке покушения на Трампа предстал перед судом

Федеральный суд во Флориде приговорил Райана Раута к пожизненному заключению за попытку убить Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор НЕТ, об этом говорится в материалах американских СМИ и судебных источников.

Информагентства Associated Press и Reuters пишут, что судебный процесс длился несколько недель. 

Подготовка и обвинение

По версии обвинения, мужчина несколько недель готовился к покушению. Он отслеживал маршруты и планы Трампа, а также прятался неподалеку поля для гольфа.

Рауту предъявили пять федеральных обвинений:

  • покушение на убийство кандидата в президенты;

  • использование огнестрельного оружия для совершения преступления;

  • нападение на федерального офицера;

  • хранение огнестрельного оружия для совершения преступления;

  • использование оружия с поврежденным серийным номером.

Мужчину признали виновным по всем пунктам обвинения. После оглашения вердикта он нанес себе ранение в шею ручкой, но остался жив и был задержан федеральными маршалами.

"Инцидент подчеркивает важность охраны публичных лиц и эффективной работы спецслужб", — отметили в суде.

Напомним, стрельба произошла 15 сентября 2024 года рядом с гольф-клубом Дональда Трампа. Секретная служба заметила мужчину с оружием и открыла огонь.

Раут исчез, не сделав ни одного выстрела, но позже был задержан.

Топ комментарии
+13
Про "відстежував ... плани Трампа" особливо смішно бо плани Трампа не знає навіть сам Трамп.
показать весь комментарий
05.02.2026 00:07 Ответить
+10
Ну шо тут сказати - готуватись треба краще. Якби вдало виконав свій план, скільки людей у світі зраділи б.
показать весь комментарий
05.02.2026 00:00 Ответить
+8
Не тільки корумпований педофіл, а ще й завербований кацапами
показать весь комментарий
05.02.2026 00:18 Ответить
ЗАЩО?!!!! Героя Украiни йому!
показать весь комментарий
04.02.2026 23:25 Ответить
Вироджується Америка. Навіть кіллери в США, і ті вироджуються.
показать весь комментарий
05.02.2026 01:02 Ответить
Iталiйцям зараз краще розвозити пiцу, чим займатись справжньою роботою.
показать весь комментарий
05.02.2026 01:25 Ответить
Тих осуджених осіб, що за трампових наказом штурмували Конгрес США і убивали поліцейських, Трамп усіх амністував!!?!? А тут, щось старого замкнуло… Епштейна в камері вспомнив…???
показать весь комментарий
05.02.2026 07:25 Ответить
Вирок майже напевно буде скасований після апеляції, адже «спроба вбити без здійснення жодного пострілу» - юридичний абсурд.
показать весь комментарий
04.02.2026 23:35 Ответить
Не мели дурниць... Щоб таке рішення винести, суд повинен встановить, що мала місце "добровільна відмова від вчинення злочину". Тобто, що на момент початку стрільби охороною, звинувачений уже прийняв рішення про відмову від вчинення злочину... А це дуже важко зробить...
показать весь комментарий
05.02.2026 00:20 Ответить
Воно то може і скасують , але той хто виніс цей вирок цим самим показав який американський суд "справедливий " і "неупереджений" , бо як на мене , то точно такий як наше печерське кривосуддя (( .
показать весь комментарий
05.02.2026 00:20 Ответить
Американський суд виправдав Трампа, коли той заявив, що нічого не мав з проституткою Стормі Деніелс. Саме тією, якій Трамп заплатив 100 тис. долларів за мовчання. Поскільки провів при цьому незаконну операцію, дістав кримінальний вирок і став першим і єдиним президентом США , який має коримінальний вирок. Стормі Деніелс подала на Трампа в суд за брехню, але програла справу і тепер має борг адвокатам і на судові витрати більше 400 тис. долларів. Ось таке американське кривосуддя: хто має великі гроші, той правий.
показать весь комментарий
05.02.2026 01:10 Ответить
ДУРНЯ. ШОУ розраховане на крединів. Де хоч царапинка на вусі? Хай покаже бо на камерах ніфіга не видно.

Все зробили щоб корумпований педофіл був при владі
показать весь комментарий
04.02.2026 23:43 Ответить
Стане Байден президентом - помилує.
показать весь комментарий
04.02.2026 23:44 Ответить
Байден вже не стане президентом, а наступний помилує.
показать весь комментарий
05.02.2026 09:29 Ответить
За "невосторженный образ мыслей". И скрытый книгочтей...
показать весь комментарий
04.02.2026 23:53 Ответить
Так, його дійсно треба покарати за те шо не попав!
показать весь комментарий
05.02.2026 00:08 Ответить
А він стріляв ? ((
показать весь комментарий
05.02.2026 00:22 Ответить
Кто-то любит революции, а в США традиция убивать президентов. Это безопаснее для всех.
показать весь комментарий
05.02.2026 07:56 Ответить
уся нинішня Омерика Трумпа - то суцільний острів Епштейна, з ру-бльовими хвойдами із надутими губами-цицьками та з доларовими рєшалами-мародерами із віагровими мощщщами..
показать весь комментарий
05.02.2026 08:44 Ответить
Это в большей степени Омерика улюбленцив Украины -Обамы и Байдена, бо в тих файлах в основном фигурируют демократы
показать весь комментарий
05.02.2026 16:41 Ответить
Фотка з Майдану? Мабуть це був головний доказ.
показать весь комментарий
05.02.2026 10:57 Ответить
 
 